Trump zegt niet op Twitter te zullen terugkeren na overname Elon Musk

Trump werd verbannen van Facebook, Twitter en YouTube na de bestorming van het Capitool in januari 2021 en zijn aanhoudende berichten over verkiezingsfraude waarvoor geen bewijs werd aangedragen. Volgens de oud-president houdt hij het liever bij zijn eigen netwerk Truth Social, dat in februari gelanceerd werd. ,,Ik hoop dat Elon Twitter koopt omdat hij verbeteringen zal aanbrengen en hij is een goede kerel, maar ik blijf bij Truth”, zei Trump.

Twitter maakte maandag bekend akkoord te zijn met de overname door Musk. De rijkste man ter wereld betaalt zo’n 44 miljard dollar (omgerekend 41 miljard euro) om de onderneming van de beurs te halen.

Voorlopig geen ontslagen

De huidige directeur Parag Agrawal verzekerde de werknemers van het bedrijf maandag dat het werk voorlopig hetzelfde blijft, in ieder geval tot de transactie later dit jaar afgerond wordt. Dat zou mogelijk zo’n zes maanden kunnen gaan duren. Nadat het proces is afgerond zal het huidige bestuur ophouden te bestaan, zei de directeur. Er zullen tot die tijd ook geen ontslagen vallen, verzekerde Agrawal in een videovergadering, al wordt er wel per direct een vacaturestop ingezet.

Veel Twitter-medewerkers vrezen dat het platform onder Musk minder streng zal optreden tegen haatdragende berichten. Agrawal erkende dat die keuze aan Musk zal zijn en dat hij niet weet welke richting het platform na de overname op zal gaan. ,,Ik denk dat als we een moment hebben om met Elon te praten, dat een vraag is die we hem moeten stellen.’’ Musk is van plan op een later moment een vraag-en-antwoord-sessie met het Twitter-personeel in te plannen.