Tv-ontvanger, soundbar, spelcomputer: zo bespaar je op je dagelijkse stroomverbruik

De energieprijzen rijzen de pan uit, dus het is geen gek idee om wat kritischer naar je stroomverbruik te kijken. Hoeveel je dan precies bespaart, hangt natuurlijk van je huidige stroomprijs af, en daar kan nogal wat verschil in zitten. Ruim een jaar geleden kostte een kilowattuur nog zo’n 23 cent. Inmiddels ben je 50 tot 60 cent kwijt als je nu een nieuw contract afsluit, of zelfs nog meer.

Misschien haal je je schouders op, omdat het uitschakelen van een apparaat hooguit een paar tientjes op jaarbasis scheelt. Maar naast je tv heb je waarschijnlijk nog best wat elektronica in huis, waardoor het bij elkaar toch een aardig bedrag kan worden.

Tv-ontvanger

Bij je tv-abonnement krijg je vaak ook een ontvanger, decoder of mediabox om het signaal op te pikken. Net als je televisie staat dit apparaat altijd op stand-by, klaar om door jou ingeschakeld te worden. Dat is natuurlijk zonde, vooral ‘s nachts of op andere momenten dat je een tijdje geen tv kijkt.

Een ontvanger verbruikt volgens Milieu Centraal gemiddeld namelijk tussen de 28 en 110 kWh per jaar, als je hem elke dag vier uur gebruikt en verder in stand-by laat staan. Afhankelijk van het type ontvanger zou die je dus net zoveel stroom kunnen kosten als de televisie zelf, waar je tot ruim vijftig euro per jaar voor afrekent. Oudere modellen verbruiken zelfs nog meer stroom.

Schakel de eco-stand in

Sommige tv-ontvangers hebben een eco-stand, waarmee je het verbruik kunt beperken. Hiermee schakel je een diepe slaapstand in als je hem niet gebruikt, wat bijna geen stroom kost.

Een andere optie is om een stekkerblok te kopen waarmee je tv en ontvanger in één keer van het stroom haalt. Het nadeel is dat een ontvanger dan vaak even nodig heeft om weer op te starten. Dit zou je kunnen ondervangen door een tijdschakelaar, waarmee het apparaat ‘s ochtends automatisch weer aangaat.

Soundbar of stereo

Ook je geluidssysteem kun je in die stekkerdoos steken, want je stereoset of soundbar verbruikt ook stroom als je hem niet gebruikt. Als je ze een tijd niet nodig hebt, is het altijd verstandig om de stekker eruit te trekken.

Natuurlijk is het stroomverbruik helemaal afhankelijk van het exacte apparaat dat je gebruikt, dus de precieze cijfers moet je voor jouw geluidsinstallatie zelf opzoeken. Gemiddeld verbruikt een soundbar 2 watt in stand-by. Als je hem een heel jaar stroom laat slurpen, is dat zo’n 17,5 kWh, met de huidige prijzen rond de tien euro. Een stereoset verbruikt meestal nog meer.

Spelcomputers

Heb je thuis een spelcomputer, zoals een Xbox Series X of PlayStation 5? Veel mensen laten deze apparaten in rustmodus staan, zodat ze automatisch de laatste updates voor spellen downloaden. Een PlayStation 5 die in rustmodus met het internet verbonden blijft en je controllers kan opladen, verbruikt toch de hele tijd 3,2 watt. Na een jaar standbymodus heb je dan toch 28 kWh gemorst, rond de 15 euro bij de huidige prijzen.

Interessant feitje: ook tijdens het gamen heb je invloed op hoeveel stroom je verbruikt. Grafisch intensieve spellen vragen namelijk veel meer van je console, waardoor die meer energie nodig heeft. Een oud PlayStation 4-spel als Battlefield 4 op je PS5 spelen kost bijvoorbeeld maar 90 watt, terwijl je met een nieuw PlayStation 5-spel 199 watt verbruikt. Als je acht uur lang speelt, scheelt dat toch veertig cent per dag.

En verder?

Hoe ver moet je gaan in het besparen van stroom? Dat ligt natuurlijk helemaal aan jezelf. Kijk rond in je huis naar andere elektrische apparaten die misschien niet constant aan hoeven staan. Daar kun je met slimme stekkers of tijdschakelaars iets aan doen.

Wil je bijvoorbeeld de router van je internet ‘s nachts uitschakelen? Dat kan, de modem die je nu van KPN krijgt verbruikt ‘s nachts bijvoorbeeld bijna 6 watt. Zet je die elke nacht acht uur lang uit, dan bespaar je op jaarbasis 17,5 kWh, wederom rond de tien euro. Dan moet hij wel elke ochtend opstarten voordat je internet, tv en telefoon weer werken. Op een gegeven moment is de kleine besparing die overlast voor jou het misschien niet meer waard.

