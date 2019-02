Twee factcheckers beëindigen samenwerking met Facebook

Snopes, een Engelstalige website die zich bezighoudt met het opsporen van nepnieuws, en het Amerikaanse persagentschap Associated Press, zullen Facebook niet langer bijstaan in de strijd tegen de verspreiding van fake news. Dat deelde Snopes vrijdag zelf mee.

Sinds december 2016 is Snopes een van de ‘factcheckers’ van Facebook. Het bedrijf onderzocht nieuwsberichten die via Facebook verspreid worden op hun waarheidsgehalte. In 2017 betaalde Facebook 100.000 dollar voor het werk van Snopes.

Er zijn veel ethische bezwaren voor journalisten om samen te werken met Facebook. Volgens critici plaatsen zij zich immers in een moeilijke positie als ze zich door het door schandalen geteisterde bedrijf laten betalen. ,,Het was een gigantische belangenverstrengeling’’, zegt Brooke Binkowski, voormalig hoofdredacteur bij Snopes, die zich destijds enorm tegen de samenwerking met Facebook verzette. ,,Je kunt de waarheid niet zeggen over de macht als je rechtstreeks door de macht betaald wordt. We kunnen geen druk uitoefenen op Facebook om een transparanter beleid, als we tegelijkertijd hun personeelsleden zijn.’’

Snopes sluit een nieuwe samenwerking in de toekomst echter niet uit, maar moedigt Facebook-ceo Mark Zuckerberg aan om ‘gesprekken aan te gaan met factcheckers als onderdeel van hun aangekondigde reeks openbare discussies’. ,,Op dit ogenblik evalueren we de consequenties en de kosten van de levering van factcheckdiensten aan derden, en we willen met zekerheid vaststellen dat onze inspanningen om een bepaald platform te ondersteunen een positief effect hebben op onze online gemeenschap, publicatie en personeel’’, deelde Snopes vrijdag mee op zijn website.



Ook Associated Press levert geen ‘factcheck’-diensten meer aan Facebook, zo meldt BBC News. In het verleden trokken ook ABC News en de Weekly Standard zich al terug.

Bestrijding propaganda en fake news

Facebook begon na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 samen te werken met verschillende nieuwsorganisaties, toen er steeds meer bezorgdheid de kop opstak over de verspreiding van nepnieuws en propaganda via het sociale netwerk. Een woordvoerder van Facebook deelde in een verklaring aan CNBC mee dat het bedrijf nog met 34 andere organisaties samenwerkt om nieuws op het sociale netwerk te ‘factchecken’.