Twitter-account president VS wordt 20 januari overgedragen aan Biden

coronavirus LIVE | Trump reageert op besmetting zoon, politie beëindigt illegaal feest in Hengelo

16:28 Vlak voor de start van de G20-top hebben meerdere deelnemers opgeroepen om samen te werken in de strijd tegen de coronapandemie. De Britse premier Boris Johnson voerde vanmiddag campagne om wereldwijd gelijke toegang tot vaccins te garanderen. Ondertussen blijkt dat tientallen kinderen in Nederland gezondheidsschade hebben opgelopen doordat ze later medische zorg kregen tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. De berichten van de voorgaande dagen lees je hier terug.