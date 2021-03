Twitter bestempelt tweet van Baudet als ‘misleidend’

In de tweet van zondagavond schrijft Baudet dat hij zich absoluut niet laat vaccineren tegen corona. Dit omdat het risico van het virus voor hem ‘volstrekt verwaarloosbaar’ is. ‘In 2020 stierven 151 mensen onder de 70 eraan’. De bijwerkingen zijn heftig en langetermijneffect op immuunsysteem is volstrekt onbekend.’



Onder de tweet plaatste Twitter in het Engels de waarschuwing dat het bericht misleidend is. Forum voor Democratie laat weten zeer ontstemd te zijn over dat besluit. ,,Als dat geen buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie is, wat dan wel?’’, laat de partij in een tweet weten. ,,FVD wil een anti-censuurwet. Niet-strafbare uitingen op social media mogen niet worden gecensureerd.’’



Volgens Techredacteur Laurens Verhagen van de Volkskrant is het de eerste keer dat Twitter ingrijpt bij een Nederlandse politicus. Het platform plaatste tijdens en in de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen wel al meerdere keren een waarschuwing bij tweets van voormalig president Donald Trump, onder meer over het coronavirus en over de uitslag van de verkiezingen. Het privéaccount van Trump werd na de bestorming van het Capitool in Washington zelfs volledig geblokkeerd.