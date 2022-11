Twitter Blue, het nieuwe betaalde ‘blauwe vinkje', ligt plat na stortvloed aan nepaccounts

Twitter Blue, de nieuwe premium service die een blauw verificatievinkje biedt voor 8 euro per maand, ligt plat nadat het platform overspoeld werd door een golf aan nep-accounts die door Twitter waren goedgekeurd. Twitter heeft de aanmeldingen voor de dienst gepauzeerd.

VBoordat Elon Musk Twitter twee weken geleden overnam was het blauwe vinkje gereserveerd voor beroemdheden, journalisten en politici, die door het platform geverifieerd waren. Het was juist bedoeld om te voorkomen dat mensen zich via nepaccounts voor iemand anders kan uitgeven.

Met het nieuwe systeem kan iedereen die 8 dollar betaalt een vinkje krijgen. Daarna stroomde Twitter vol met nepaccounts met een blauw vinkje. Onder meer Nintendo, Lockheed Martin en Musks eigen Tesla en SpaceX werden nagebootst, net als accounts van diverse profsporters. Wie zeker wil weten of het om een officieel account gaat, moet nu op het vinkje klikken: dan zie je pas waarom iemand deze heeft verkregen.

Corrupte en grijze vinkjes

In een briefje dat donderdagnacht naar Twitter-werknemers was gestuurd stond dat was besloten aanmeldingen voor Twitter Blue tijdelijk uit te schakelen, met de bedoeling te ‘helpen imitatie-kwesties te adresseren', zo meldt de Amerikaanse krant Washington Post.

Gisteren tweette Musk al dat er ‘te veel corrupte blauwe verificatie-vinkjes bestaan, dus geen andere keuze te hebben dan legacy Blue in de komende maanden te verwijderen.’ Twitter Blue was niet beschikbaar op de online versie van het platform: gebruikers krijgen de melding dat inloggen alleen mogelijk is via de iPhone. Maar de iPhone-versie biedt Twitter Blue niet aan als optie. Twitter heeft nog niet gereageerd op de kwestie.

Twitter is ook opnieuw begonnen met het toevoegen van grijze ‘official’-labels aan enkele prominente accounts. Eerder deze week werden de labels ook al uitgerold, om enkele uren later weer stopgezet te worden. Gisternacht verschenen er weer enkele, onder meer bij het eigen account van Twitter en bij grote bedrijven als Amazon, Nike en Coca-Cola, om later weer te verdwijnen.

De Amerikaanse handelstoezichthouder Federal Trade Commission (FTC) uitte gisteren haar zorgen om Twitter. De waakhond gaf het sociale medium gisteren een zeldzame waarschuwing nadat verschillende belangrijke medewerkers opstapten. Privacy-zorgen vanwege de nepaccounts na invoering van het nieuwe blauwevinkjesbeleid speelden mogelijk mee bij dat besluit.