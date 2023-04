Twitter en Brazilië in conflict over berichten over dodelijk geweld op school

Medeoprich­ter Intel Gordon Moore (94), van ‘de Wet van Moore’ overleden

Gordon Moore, medeoprichter van de techreus Intel, is vrijdag in zijn woning op Hawaï overleden. Moore, die 94 jaar oud werd, is vooral bekend van zijn voorspelling dat de rekenkracht van computerchips elk jaar, later bijgesteld naar elke twee jaar, verdubbelt. Die observatie is Moore’s Law, ofwel de Wet van Moore, gaan heten.