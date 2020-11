Twitter en Facebook grijpen in bij overwinningsclaims Trump

,,Wij zijn GROOT, maar zij proberen de verkiezingen te STELEN”, deelde Trump in een tweet die inmiddels is afgeschermd op Twitter. Het bericht werd door Twitter daarnaast in een disclaimer als 'mogelijk misleidend’ gelabeld. Ook heeft het techbedrijf de mogelijkheid beperkt voor andere gebruikers om de tweet verder te delen.

Twitter benadrukt in de disclaimer dat ‘een deel van, of alle content’ die in het bericht gedeeld wordt, door het platform in twijfel wordt getrokken. Daarnaast stelt Twitter dat het bericht mogelijk misleidende informatie deelt over hoe Amerikanen aan de verkiezingen of andere burgerlijke processen kunnen deelnemen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Trump deelde hetzelfde bericht op Facebook en ook daar is een disclaimer geplaatst. De techgigant maakt hierin duidelijk dat eindresultaten af kunnen wijken van de eerste tellingen en dat het tellen van stemmen nog dagen of weken door zouden kunnen gaan. Ook benadrukt Facebook dat de winnaar van de verkiezingen nog niet officieel bekend is gemaakt.



Een woordvoerder van Facebook zegt dat naar aanleiding van het bericht van Trump, ook aparte berichten in de feed van Facebook- en Instagramgebruikers worden getoond. Hierin is te lezen dat de stemmen nog steeds worden geteld. Alle berichten van beide presidentskandidaten worden nu automatisch gelabeld met diezelfde informatie.

Geclaimde overwinning

In een toespraak die live werd gedeeld op Twitter en Facebook claimde Trump al de overwinning. ,,Ik wil het Amerikaanse volk bedanken voor hun steun”, zei hij. ,,Een zielig stelletje mensen wil dat ongeldig verklaren. We zijn klaar voor een groot feest, want we winnen alles. Maar ineens wordt het afgelast.”



Zijn concurrent Joe Biden vertelde op zijn beurt dat hij er vertrouwen in heeft dat hij de verkiezingen zal winnen en dat alles pas beslist is wanneer het tellen in de staten voltooid is. ,,We voelen ons goed en we gaan dit winnen", sprak hij zijn achterban toe. ,,We zitten nog in de race voor Georgia. En we gaan Pennsylvania pakken.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.