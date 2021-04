Twitter haalt omstreden platform Vizier op Links na ophef offline

Vizier op Links is een platform dat in juni 2020 is opgezet. Het plaatste regelmatig gegevens van politici, schrijvers en wetenschappers die als ‘links’ worden bestempeld. Dit wordt ook wel ‘doxing’ genoemd. Justitieminister Ferd Grapperhaus meldde vandaag te willen onderzoeken of ‘dit soort internetmisbruik al voldoende strafbaar is of dat er extra wetgeving nodig is’. ‘Doxing is het zonder toestemming publiceren van privégegevens. Daar is geen rechtvaardiging voor en heeft een grote impact op de mensen die het wordt aangedaan’, twittert Grapperhaus.