Twitter-rivaal Threads lanceert webversie

Twitter neemt afscheid van iconische vogel en komt met logo X: ‘Weinig briljant’

Voor fervente Twittergebruikers zal het even wennen zijn, want het iconische vogellogo van Twitter is niet meer. Twitteraars zullen het voortaan moeten doen met een ‘X’-logo. Een opmaat naar een app waarop veel meer mogelijk is, aldus de nieuwe directeur Linda Yaccarino.