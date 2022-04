Twitter werpt beschermingswal op tegen ongevraagde overname Musk

Duitsland rolt grootste ondergrond­se drugsmarkt­plaats op, 23 miljoen euro in beslag genomen

Duitsland heeft dinsdag een illegale onlinemarktplaats, Hydra Market, uit de lucht gehaald die mogelijk de grootste in zijn soort in de wereld was. De servers zijn in beslag genomen en het forum is gesloten. Daarbij is onder andere 23,1 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen.

