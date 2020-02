Uber vestigt zich in het nieuwe Tripolis Park in Amsterdam

Het internationale hoofdkantoor van taxibedrijf Uber met ruim 1.500 werknemers wordt gevestigd in het nieuw te ontwikkelen Tripolis Park langs de A10 in Amsterdam, nabij het Olympisch stadion. Op deze ‘bedrijvencampus’ komt een Landscraper, nieuw flatgebouw, verbonden met de drie bestaande monumentale Tripolis-gebouwen, ontworpen door Aldo van Eyck.

Projectontwikkelaar Flow, thans gevestigd in de Tripolis-gebouwen, maakt dit later donderdag bekend. De ontwikkelaar spreekt van een bruisende stadscampus. Op het te bouwen Tripolis-Park zullen naast kantoren ook voorzieningen als een sportcentrum, en een nog onbekend aantal ‘betaalbare’ woningen, sociale- of middenhuur-woningen, worden gevestigd. De bouw begint volgende week en neemt tweeënhalf jaar in beslag.

Hoofdhuurder Uber gaat waarschijnlijk in meerdere gebouwen van het Tripolis-Park kantoor houden. Daarbij neemt Uber dertigduizend van de beschikbare 45.000 vierkante meter in beslag. Het snel groeiende technologiebedrijf kan daar ook wel 3000 mensen in kwijt. De onderneming is nu nog gevestigd in het kantoor The Cloud bij het Amstel Station plus nog enkele andere locaties.

‘Landscraper’

Het icoon van Tripolis-Park wordt de ‘Landscraper’, een enorm flatgebouw dat vlak naast de torens van Tripolis wordt gebouwd. De architect is Winy Maas van architectenbureau MVRDV. Drie ingangen, waaronder een hoofdentree, leiden via een arcade, een tussenstraat, naar de kantoren. De liften zijn uit het monument gehaald en vervangen door liften in de Landscraper waardoor het geheel als een logisch nieuw complex functioneert.

Het bestaande Tripolis-complex werd onlangs nog door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument. Aldo van Eyck ontwierp het gebouw in de jaren negentig. Hij deed dat om het naastgelegen Burgerweeshuis uit 1960 te redden. Het weeshuis wordt gezien als het kernwerk van Van Eyck en werd in 2014 rijksmonument.

Nadat Flow het complex twee jaar geleden voor 70 miljoen euro kocht ontstond een heftige discussie over de vraag of het monument bij de vastgoedontwikkelaar in goede handen was. Enkele architecten en oud-politica Hedy d’Ancona meenden dat erfgoed wordt verkwanseld ter faveure van winstbejag. Kunsthistorica Michelle Gulicks pleitte echter te kijken naar de gebruikswaarde van monumenten, omdat anders hun voortbestaan wordt bedreigd.

‘Een groot feest’

Sjoerd Lycklama van Flow noemt de nieuw te bouwen campus met kantoren, woningen en voorzieningen op Tripolis-Park ‘een groot feest’. “Het wordt een plek waar je een markt kunt organiseren, kunt sporten, eten en drinken.” Flow denkt aan een ‘athletics-club’ met wellness, een restaurant, een koffiebar en een bakker voor zowel kantoorpersoneel als de bewoners.

Flow wilde van de stille kantoorlocatie een wervelend gebied maken voor technologiebedrijven. “We zijn langs de nieuwste vestigingen van Apple, Google, Slack en andere moderne bedrijven geweest om een analyse te maken van wat de toekomst van dit soort werkomgevingen is,” aldus Lycklama. Dat de Tripolis-torens een nieuwe toekomst krijgen is volgens hem altijd een hoofddoel geweest. “De meeste mensen zeiden tegen ons, gooi het maar plat,” aldus Lycklama. “Maar wij zijn blij dat we van de kracht van heritage, erfgoed, gebruikt kunnen maken. Vroeger maakten bedrijven imposante kantoren op de Zuidas. Advocaten en banken wilden een glazen doos en liften. Alles moest vooral nieuw zijn. Tegenwoordig vinden jonge innovatieve bedrijven het ook gaaf om in gebouwen met een bijzondere geschiedenis te zitten.”