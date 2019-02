Uber wint proces van Londense taxichauffeurs en behoudt vergunning

Ook in Nederland is er constant ruzie tussen ‘reguliere’ taxi-chauffeurs en Uber-chauffeurs. Zo heeft de gemeente Amsterdam een taskforce in het leven geroepen om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. De afgelopen twee maanden waren er acht ernstige verkeersongelukken in de regio Amsterdam waarbij een taxi betrokken was. Zes keer was dat een voertuig van Uber. Vier van de acht ongelukken hadden een dodelijke afloop.