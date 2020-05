Uitspraak: Staat mag verder met uitrollen van 5G-netwerk

Volgens het Agentschap Telecom, dat toeziet op de handhaving van de limieten waaraan telecomproviders zich moeten houden, is er geen reden tot zorg. Het agentschap organiseert 150 metingen per jaar op publieke plekken waarbij de signalen van alle antennes in de buurt worden gemeten. Als er sprake is van te veel straling, wordt er gehandhaafd.



Gevoed door geruchten over een mogelijk verband tussen 5G en de uitbraak van het coronavirus gingen de afgelopen weken op diverse plaatsen in Nederland zendmasten in vlammen op. In heel Nederland werd bij 23 5G-masten brand gesticht. Er zijn drie verdachten aangehouden, onder wie twee broers uit Swifterband. Stop5GNL heeft uitdrukkelijk aangegeven niet met de branden van doen te hebben.



Als het op de veiligheid aankomt, is de stichting van mening dat de staat ‘oogkleppen’ op heeft. ,,De blootstelling aan 5G wordt ons opgedrongen”, klonk het op de zitting begin deze maand. ,,Het gaat niet om de vraag of de veiligheid van elektromagnetische straling is bewezen, het gaat erom dat de staat 5G wil uitrollen zonder veilig deugdelijk onderzoek daarnaar”, aldus advocaat Thom Beukers.



Alja Hoeksema van Stop5GNL geeft in een reactie aan dat de rechter wat de stichting betreft terecht oordeelt dat hij niet kan aangeven wie er in het wetenschappelijk debat gelijk heeft. Wel verbaast het haar dat de rechter in zijn afweging juist de instituten, waaronder het RIVM en de Gezondheidsraad, opvoert die volgens haar niet ‘onafhankelijk’ zijn. De rechter ziet echter geen reden tot twijfel.