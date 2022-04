Van slimme molens tot wifi-duiven: de leukste 1 aprilgrappen uit de techwereld

Een 1 aprilgrap is een gevaarlijke balans: met een leuke grap ben je de koning van de dag, maar na een mispeer valt het hele internet over je heen. De techgrappen hieronder zijn wat ons betreft wel goed gelukt.

Google

Google is de onbetwiste koning van de 1 aprilgrappen. Elk jaar komen er meerdere bizarre productaankondigingen en filmpjes langs, al heeft het bedrijf de afgelopen twee jaar overgeslagen vanwege de coronapandemie. Van het spelen van Pokémon en Pac-Man in Google Maps tot de Google Gnome, een tuinkabouter die je in de tuin van natuurfeitjes voorziet: Google houdt wel van een grapje.



Ook Google Nederland doet vaak een duit in het zakje met video’s die specifiek op Nederland zijn gericht. Met Google Tulip kon je bijvoorbeeld communiceren met je tulpen, terwijl de zelfrijdende Google Bike zonder bestuurder over straat kon. Voor Google Wind werden in 2017 de special effects uit de kast getrokken: honderden molens in ons land werden zogenaamd ingezet om de wolken weg te blazen.

Slimme vondsten

Leuk gevonden natuurlijk, maar overduidelijk nep. Een 1 aprilgrap is het leukst als je niet gelijk doorhebt dat je in de maling wordt genomen. Dat lukte Spotify in 2019 met de Discocover Weekly. Wie te snel keek, had niet door dat dat deze afspeellijst net iets anders heette dan de Discover Weekly, die je normaal muziek aanraadt op basis van je luistergeschiedenis. Deze 1 aprillijst zat vol met onverwachte discoknallers.

Ook zijn er op 1 april uitvindingen die zó goed zijn, dat je eigenlijk zou willen dat ze echt bestaan. Lego kwam vorig jaar met steentjes die automatisch uit de weg vliegen als je er op dreigt te stappen. Iedereen weet hoe pijnlijk die nopjes in je voet kunnen zijn.

Of wat te denken van Dui-Fi, uit 2019? Het Nederlandse Surf was van plan om alle duiven in Nederland te voorzien van rugzakjes met kleine routertjes, zodat je altijd en overal een wifi-hotspot kunt vinden. Een uitvoerbaar plan natuurlijk, maar het was wel handig geweest.

Het is ook altijd fijn als bedrijven de spot met zichzelf kunnen drijven. Facebook (tegenwoordig Meta) heeft niet zo’n 1 aprilgeschiedenis als Google, maar dat betekent niet dat ze geen gevoel voor humor hebben. Oprichter Mark Zuckerberg werkte in 2016 samen met H&M voor een speciale kledinglijn, waarmee ook jij je als de beroemde ceo kon kleden. Oftewel: een spijkerbroek en een grijzig T-shirt.

Volledig scherm De zogenaamde kledinglijn van Mark Zuckerberg. © Facebook

Terugkerende thema’s

Het is lastig om op 1 april origineel uit de hoek te komen. De meeste grappen zijn al wel een keer gemaakt. Veel bedrijven richten zich bijvoorbeeld op grappen met dieren. In 2020 introduceerde Huawei een halsband die de geluiden van je huisdier kon vertalen. Zoekmachine Bing kwam in 2015 met de ‘Cute Cloud’, een speciale cloudopslag voor schattige dierenfilmpjes. En Amazon verzon in 2019 audioboeken voor vissen.

Ook automerken verzinnen allerlei technische snufjes om op 1 april de aandacht te trekken. In 2016 leek het Honda een goed idee om nummerborden met emoji te introduceren, en vorig jaar veranderde Volkswagen zijn naam zogenaamd naar Voltswagen, om aandacht te vragen voor elektrische auto’s. Tesla-baas Elon Musk maakte het in 2018 wel heel bont: hij kondigde voor de grap aan dat zijn bedrijf failliet was gegaan, inclusief een foto waar hij zogenaamd als dakloze tegen een auto ligt.

Tot slot zijn ‘slimme’ kleren een terugkerend thema op 1 april. Zo kondigde Google ooit sokken aan die je met een app weer kon vinden als je ze was kwijtgeraakt. Microsoft onthulde in 2014 een speciale beugel, waardoor je tanden gingen trillen als je een berichtje kreeg. De meest ingewikkelde was toch wel de PlayStation Flow uit 2015, een soort duikpak waarmee je volgens Sony zo je favoriete games in dook.

