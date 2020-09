Vapen van cannabis in VS populairder dan ooit tijdens coronapandemie

Een aantal ceo’s van vape-fabrikanten ziet de trend als erkenning van consumenten en hoopt dat de populariteitsspurt bijdraagt aan de landelijke legalisatie van cannabis in de Verenigde Staten. Dit zou namelijk betekenen dat meer consumenten toegang krijgen tot deze vapes, elektrische apparaten die vloeistoffen en medicinale stoffen in damp omzetten die daardoor ingeademd kunnen worden. Deze ontwikkeling zou goed zijn voor bedrijven als PAX, Canopy Growth en Grenco Science. De vraag is of er tijdens de crisis wel genoeg aanbod blijft, omdat het aantal online bestellingen veel hoger ligt dan verwacht. Producenten proberen met man en macht aan de grote vraag tegemoet te blijven komen, maar zien de voorraad van hun producten steeds meer slinken. Veel werknemers van bijvoorbeeld Grenco Science zijn bijvoorbeeld al bij de klantenservice neergezet om alle leveringsvragen te beantwoorden.

Ook Nederland vapet meer

Het lijkt erop dat ook in Nederland de cannabisconsumptie en het vape-gebruik sinds de coronacrisis is gestegen. Dit ontdekte het Trimbos-instituut in april met een steekproef onder 1536 respondenten die doelgericht zijn geworven voor het cannabis- en corona-onderzoek. De stichting, die zich richt op onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving, zag dat 41,3 procent van de ondervraagden meer hasj of wiet is gaan gebruiken sinds de pandemie. Bijna de helft van de deelnemers zegt evenveel te gebruiken als voor de crisis en 9,4 procent is geminderd of helemaal gestopt.



De manier waarop wiet en hasj genuttigd wordt is weinig veranderd, hoewel het gebruik van een vape met 1 procent is gestegen. Wellicht vanwege de hygiëne, omdat gebruikers enkel hun persoonlijke verdamper gebruiken in plaats van een joint met meerderen te delen of alleen roken in plaats van samen met vrienden.