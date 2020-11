Vaticaan start onderzoek na like van paus bij pikante foto Braziliaans model

Het officiële account van paus Franciscus zou op 13 november een like gegeven hebben aan de sexy foto. ,,Mijn moeder haat misschien de foto’s van mijn kont, de paus klikt er wél op’’, reageerde Natalia Gariboto tegenover het blog Barstool Sports. ‘Ik ga in ieder geval naar de hemel’, grapte ze nog op Twitter.



De like zou een dag later, op 14 november, ongedaan zijn gemaakt. Daarom is de echtheid ervan moeilijk te controleren. Ook is onduidelijk wie de like precies heeft geplaatst met het account van de paus.