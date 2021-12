Veiling eerste sms'je ooit brengt 107.00 euro op

Wie het SMS'je heeft gekocht is niet bekend gemaakt. Het stukje telecomgeschiedenis ging in de verkoop bij het Franse veilinghuis Aguttes als een zogeheten non-fungible token (NFT), wat betekent dat het een digitaal certificaat van echtheid heeft en als het origineel wordt beschouwd. Wie de code heeft gekocht, beveiligd door blockchain-technologie, is dus aantoonbaar de digitale eigenaar van de historische sms die de tekst ‘MERRY CHRISTMAS’ bevat.

Die eerste sms (afkorting van ‘short message service’ ofwel ‘korte berichten dienst’) bevatte 14 lettertekens en werd op 3 december 1992 ontvangen door Richard Jarvis, een toenmalig directeur van het Britse telecombedrijf Vodafone. Programmeur Neil Papworth, destijds 22 jaar, was de schrijver en verzender en wenste zijn baas dus al heel vroeg een ‘vrolijk kerstmis’. Ontvanger Richard David werd door de melding verrast tijdens een kerstfeestje van de zaak. Hij ontving het bericht op een Orbitel 901, een van de eerste mobiele telefoons. Papworth komt sindsdien regelmatig opdraven in tv-shows over heel de wereld als er weer een lustrum gevierd moet worden. ,,Ik heb pas onlangs aan mijn kinderen verteld dat ik het eerste sms'je ooit heb gestuurd, inmiddels weet ik dat die kerstboodschap een sleutelmoment was in de geschiedenis van de mobiele communicatie", aldus Papworth. Overigens overleed de uitvinder van deze technologie, de Finse ingenieur Matti Makkonen, in 2015.