Verbijstering bij experts om slimme chatbot op Snapchat die met je op date wil: ‘Bizar en gevaarlijk’

Kijken je kinderen naar gamestrea­mers? Zo weet je of ze niks raars zien

Kinderen spelen tegenwoordig niet alleen games, ze kijken ook naar livestreams waarin gamers en entertainers het voor hen doen. Met name Twitch en YouTube zijn razend populair, maar wat als een streamer problematische dingen begint te roepen of seksueel wordt? We kijken naar hoe je het streamgedrag van je kroost het beste kan monitoren.