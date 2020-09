Verenigde Staten doet TikTok en WeChat in de ban: apps vanaf zondag niet meer beschikbaar

De apps mogen vanaf zondag niet meer worden aangeboden als download. Ook updates zijn vanaf dat moment verboden. WeChat, een chatapp met betaalmogelijkheden, mag vanaf zondag ook geen Amerikaanse transacties meer verwerken. Volgens de Amerikaanse overheid verzamelen de apps te veel gegevens over gebruikers die ze delen met de Chinese overheid. Daardoor zouden de apps een gevaar vormen voor de nationale veiligheid van de VS.

Oracle

Filmpjesapp TikTok krijgt nu tot 12 november om zijn Amerikaanse tak te verkopen. Daarvoor is onder meer een samenwerking met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle voorgesteld. Oracle zou een minderheidsaandeel krijgen in TikTok en op deze manier een ‘vertrouwde partner’ van de VS worden. Het is niet duidelijk of de beslissing van het ministerie van handel een impact heeft op de deal. President Trump zou de komende dagen een beslissing maken over de mogelijke samenwerking. Microsoft zag af van de overname van de Amerikaanse kant TikTok.