Vergeet die dure Galaxy’s en iPhones: dit zijn smartphonetoppers van andere merken

Google Pixel 3a (€ 399)

Volledig scherm Google Pixel 3a © Google Pixel

Met die prijs van 400 euro heeft de Pixel 3a het niet makkelijk: de concurrentie in het middenklassesegment is hevig, en fabrikant Google moet er opboksen tegen toestellen als de Xiaomi Mi 9 en Huawei P30 Lite, beide telefoons met modernere designs en snellere hardware. Google gooit het op datgene waar het goed in is: snelle updates, lange ondersteuning, een kale versie van Android en een camera die in alle omstandigheden mooie foto’s aflevert. Bovendien is de garantie van drie jaar updates iets dat je bij maar weinig concurrenten nog vindt.

Xiaomi Mi 9 (€ 497)

Volledig scherm Xiaomi Mi 9 © Xiaomi

Xiaomi’s eerste smartphone voor de Belgische markt is meteen een spectaculair toestel. De Mi 9 is een high-end smartphone, waar je een stuk minder voor betaalt dan voor concurrerende modellen. 500 euro geeft je een telefoon met een mooi en groot oledscherm, de nieuwste high-end-processor van fabrikant Qualcomm, genoeg geheugen en opslag, en drie camera’s achterop, waaronder een met ultragroothoeklens en eentje met telelens. Nadelen zijn er ook: zo bevat de eigen software van Xiaomi (Miui) advertenties. En de 3,5mm-jack ontbreekt, net als stereoluidsprekers, waterdichtheid en optische stabilisatie op de camera’s.

Nokia 9 PureView (€ 546)

Volledig scherm Nokia 9 PureView © Nokia

De Nokia 9 PureView verraste op het laatste Mobile World Congress met zijn vijf camera’s achteraan. De foto’s die je daarmee maakt zijn dan ook echt wel geweldig. Ook het scherm mag er wezen, met onder meer ondersteuning voor High Dynamic Range (hdr), een technologie die een breed kleurenspectrum mogelijk maakt. Hij laadt ook draadloos op. Nadelen? Hij heeft geen audioplug meer en de batterij scoort eerder matig.

OnePlus 7 (€ 559)

Volledig scherm OnePlus 7 © Oneplus

Het leeuwendeel van de innovatiekracht van OnePlus is naar de OnePlus 7 Pro gegaan, maar ook de ‘gewone’ OnePlus 7 is een toestel dat indruk maakt. En dat dankzij de stereoluidsprekers, de snellere vingerafdrukscanner en de algehele snelheid van het toestel. De OnePlus 7 is misschien niet erg vernieuwend, maar wel betaalbaar, terwijl de OnePlus 7 Pro sexy is, maar met meer dan 700 euro toch wel een stukje duurder dan zijn voorganger.

LG V40 ThinQ (€ 509)

Volledig scherm LG V40 ThinQ © LG

Dat de LG V40 ThinQ het begin dit jaar lastig zou krijgen, lag in feite al vast. Het toestel is dan ook uitgerust met hardware en software uit 2018, ook al kwam hij in 2019 op de markt. Tussen de vlaggenschepen zijn er inmiddels al betere toestellen te koop, maar qua prijs is de V40 Thinq ondertussen wel competitief. Positieve punten van de V40 zijn ook de behuizing die er prachtig afgewerkt uitziet en de camera - zowel qua functies als kwalitatief gesproken. Qua beeldscherm en accuprestaties valt hij ons dan weer wat tegen.