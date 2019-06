Vermiste YouTube-ster dood teruggevonden in water: ‘Het spijt me’

Zes aanhoudin­gen voor diefstal 24 miljoen aan cryptogeld

25 juni Zes mensen zijn vandaag aangehouden in verschillende landen, waaronder Nederland, in een onderzoek naar diefstal van 24 miljoen euro aan cryptogeld. De verdachten werden in ons land opgepakt in Amsterdam en Rotterdam. Verder zijn in de gezamenlijke actie van de Britse en Nederlandse autoriteiten mensen gearresteerd in Charlcombe, Bath en Trowbridge in het Verenigd Koninkrijk.