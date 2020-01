Verslaafd aan je telefoon? Google ontwerpt envelop om hem in te verstoppen

Internetgigant Google lanceert deze week drie experimentele Android-apps die gebruikers moeten helpen hun telefoon af en toe links te laten liggen. Frappant: bij een van de drie apps is het de bedoeling dat de gebruiker zijn of haar telefoon in een zelfgemaakte, papieren envelop opbergt.

‘Envelope’, zoals de experimentele app heet, tovert je smartphone om in een ‘dom’ exemplaar: een telefoon die enkel nog het hoogstnodige doet. Daarvoor moet je wel eerst in de weer met schaar en papier. Gebruikers kunnen via de app een sjabloon afdrukken waarmee ze zelf een envelopje kunnen vouwen.



Wanneer je klaar bent voor je ‘digitale detox’, schakel je de app in op je telefoon en steek je het toestel in het papieren hoesje. Google raadt aan om ook het klepje dicht te lijmen, zodat je niet in de verleiding komt om je telefoon eruit te halen.

Het laagje papier maakt het niet onmogelijk om het touchscreen te bedienen, maar zal er volgens de ontwikkelaars wel voor zorgen dat je toestel minder aantrekkelijk is. In de ‘Envelope’-modus zal je smartphone bovendien ook maar enkele functies aanbieden. Gebruikers kunnen kiezen welke modus ze activeren en moeten daarbij het geschikte hoesje printen. In één modus is het mogelijk om nog te bellen, in een andere modus kan je foto’s en filmpjes maken - hoewel je die beelden op dat moment uiteraard niet kunt bekijken. ,,Dit geeft een gevoel dat doet denken aan een 35 millimeter-camera, waarbij je moet wachten om de foto’s te ontwikkelen’’, klinkt de uitleg.

Als je je smartphone weer in al z'n glorie wilt gebruiken, scheur je de envelop open. En de ecologische impact van zo’n velletje wegwerppapier? Die valt best mee, zo beweren de ontwikkelaars. ,,Het afdrukken van één pagina per dag zou ongeveer 10 gram CO2 produceren per jaar. In vergelijking zou het gebruiken van een mobiel toestel gedurende één uur per dag zo’n 1,25 ton CO2 produceren per jaar, door de energievereisten van de netwerk- en serverinfrastructuur’’, klinkt het.

De app en de zelfbouw-envelop zijn voorlopig enkel compatibel met de Google Pixel 3A, aangezien het gaat om een experiment. Het is niet zeker of de app ook breed zal worden uitgerold. Je kan eventueel wel zelf aan de slag met het ontwerp van de envelop, die werd gedeeld op GitHub.

Volledig scherm © Special Projects/Google

Volledig scherm © Special Projects/Google

Bellen en timer

Naast ‘Envelope’ lanceerde Google nog twee andere (eenvoudigere) apps voor smartphoneverslaafden. De ene app, ‘Activity Bubbles’, vult je scherm met bellen afhankelijk van het gebruik van je smartphone. Voor elke keer dat je je toestel ontgrendelt, verschijnt er een belletje op de achtergrond. Dat aantal blijft groeien gedurende je smartphone-sessie. Heb je op het einde van de dag een massa grote bellen op je scherm staan, dan weet je dat je misschien iets te veel bezig bent geweest met het kleine scherm.

Tot slot is er ‘Screen Stopwatch’: een timer die begint te lopen vanaf het moment dat je je smartphone ter hand neemt. Je totale schermtijd wordt groot op je scherm getoond en geeft aan hoelang je die dag in totaal je smartphone gebruikt hebt. Beide apps zijn gratis te downloaden in de Google Play Store.