Verzet tegen ‘digitale gangsters’ van Facebook: ‘maak Europees alternatief’

Van Britse subtiliteiten of ‘tongue in cheek’ is even geen sprake als het over Facebook gaat. In een een dik honderd pagina's tellend rapport maakt de speciale parlementscommissie vandaag na 18 maanden onderzoek gehakt van het (privacy-)beleid van het techbedrijf.



Facebook blijft winst verkiezen boven de veiligheid van de gebruikers, luidt het harde oordeel, deed te weinig tegen Russische inmenging bij de verkiezingen en leverde persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers veel te makkelijk over aan het adviesbureau Cambridge Analytica. ,,Bedrijven als Facebook moeten zich niet gedragen als ‘digitale gangsters’ die zichzelf boven de wet plaatsen”, schrijven Britse parlementariërs in hun aanbevelingen aan de regering.



Het is tijd voor een radicale koerswijziging bij de omgang met grote techbedrijven, vinden de Britten. Social media moeten onder een Ethische Code komen te vallen, inclusief scherp onafhankelijk toezicht. Er moet een ‘digitaks’ komen, ook moet de nieuwe toezichthouder alle data kunnen controleren die verzameld wordt over gebruikers.



De roep om Facebook aan de leiband te leggen klonk eerder al in Duitsland en de VS. Maar wat zijn de opties?