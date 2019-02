Vier simpele trucjes om minder tijd door te brengen op je smartphone

Mario Kart-game voor smartpho­nes uitgesteld tot de zomer

31 januari De verschijningsdatum van Mario Kart Tour, een mobiele versie van het populaire Mario Kart, is opgeschoven naar de zomer. Aanvankelijk wilde Nintendo de game in maart uitbrengen, maar de ontwikkelaar was ‘nog niet tevreden over de kwaliteit van de app en de inhoud’.