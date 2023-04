Vingers en tanden tellen: zo herken je (nu nog) nepfoto’s gemaakt door kunstmatige intelligentie

Donald Trump die in boeien wordt geslagen of de paus in een grote, witte pufferjas: nepfoto’s gemaakt via kunstmatige intelligentie zijn haast niet meer van echt te onderscheiden. Toch zijn er gelukkig nog manieren om ze te herkennen.

Door de recentelijke ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie worden nepfoto’s niet alleen beter, maar ook veel makkelijker om te maken. Een minuut na het invoeren van wat trefwoorden ligt al een geloofwaardige nepfoto klaar. Upload het resultaat zonder context naar Twitter of Facebook en deze nepfoto kan een heel eigen leven gaan leiden.

Midjourney is het populairste programma voor het maken van afbeeldingen via kunstmatige intelligentie, waaronder dus nepfoto’s. Dit programma werd bijvoorbeeld door een Amerikaanse bouwvakker gebruikt om de afbeelding van de paus in een pufferjas te maken. ,,Ik dacht gewoon dat het grappig was om de paus in een geinige jas te zien’’, vertelt deze Pablo Xavier tegenover website Buzzfeed. Maar toen ging de foto viral.

Kikker in een schoen

Bij programma's als Midjourney geef je via tekst een opdracht. Bijvoorbeeld ‘een kikker in een schoen in de stijl van een Pixar-film’. Binnen een minuut krijg je dan een reeks afbeeldingen voorgeschoteld. Deze zijn te bewerken door de opdracht te verfijnen. Via tekst geef je dan aan dat je de kikker paars wil maken, of dat je liever een laars wil in plaats van een sportschoen.

Dat klinkt makkelijk en dat is het ook. Toch heb je nog wel handigheid nodig om geloofwaardige nepfoto’s te maken. Enkel de opdracht ‘de paus in een pufferjas’ is meestal niet genoeg. Goede opdrachten bestaan uit een complete alinea met beschrijvingen. In deze ‘prompt’ staan onder andere de stijl, de kleuren en het perspectief beschreven.

Het grootste verschil met de nepfoto’s van vroeger is dat je voor deze generatieve kunstmatige intelligentie geen technische kennis meer nodig hebt. ,,Toen je Photoshop kreeg waren er ook veel ongeruste geluiden, want je zou nooit meer weten of een foto echt was’’, vertelt Alexander Pleijter, factchecker en docent Journalistiek & Nieuwe Media aan Universiteit Leiden. ,,Maar het is niet zo dat we overspoeld werden door gephotoshopte beelden. Je moest daar namelijk nog wel echt moeite voor doen. Nu is dat van een hele andere orde.’’

Nepfoto’s herkennen

Nepfoto’s kun je gelukkig nog altijd herkennen, maar dan moet je wel goed opletten. ,,Als je goed kijkt, dan zie je gekke dingen’’, stelt Pleijter. Het zit voornamelijk in de details.

Vingers en tanden

Generatieve kunstmatige intelligentie heeft vaak moeite met vingers en tanden. Een hand krijgt al snel zes vingers of er zitten veel te veel tanden in de mond. Vingers en tanden tellen is dus een goede manier om nepfoto’s te herkennen.

Volledig scherm Deze 'historische' foto van een Duitse kunstenaar werd gecreëerd met DALL-E 2 software. Aan de linkse hand mist een vinger. © Boris Eldagsen

Gezichten

In nepfoto’s zijn gezichten vaak niet symmetrisch. Dat is in het echt natuurlijk ook niet altijd zo, maar in nepfoto’s wordt het overdreven. Dan is het ene oog bijvoorbeeld een stuk groter dan het andere. Ook brillen zien er vaak raar uit.

Achtergrond

Kijk niet alleen naar het onderwerp van de foto, maar ook naar wat er op de achtergrond gebeurt. Daar zijn vaak sneller foutjes te spotten.

Schilderachtig

Zie je een stukje in de foto dat er geschilderd uitziet, of heeft de hele foto een schilderachtige uitstraling? Dan is de foto waarschijnlijk ook nep.

Oplossingen

Zeker op sociale media vallen deze details niet altijd op, merkt Pleijter: ,,Veel mensen letten helemaal niet op de hoeveelheid vingers, want dan moet je echt heel nauwlettend naar die afbeelding kijken. Mensen kijken een fractie van een seconde naar dat beeld en zijn dan alweer aan het doorscrollen naar het volgende op hun tijdlijn.’’

Programma’s als Midjourney worden daarnaast in rap tempo beter. Zo worden nu al minder fouten gemaakt met het afbeelden van handen. Daardoor zal het steeds moeilijker worden om nepfoto’s te herkennen, en dat gaat volgens Pleijter gevolgen hebben. ,,De nepfoto van de paus is onschuldig, maar de nepfoto’s van Donald Trump die gearresteerd wordt, kunnen bijvoorbeeld voor onrust onder zijn aanhangers zorgen.’’

Volledig scherm Een foto van Trump gemaakt met kunstmatige intelligentie. De agent op de voorgrond heeft slechts drie vingers. © AI

Door wetenschappers wordt daarom kunstmatige intelligentie ingezet om afbeeldingen gemaakt door kunstmatige intelligentie te herkennen, maar omdat dit soort systemen altijd achter de feiten aan loopt, noemt Pleijter deze oplossing nutteloos. ,,Als het echt zo is dat het onderscheid tussen echt en nep wegvalt, dan lijkt het mij kansloos om systemen te ontwikkelen die dat kunnen vaststellen.’’ Volgens Pleijter is er daarom een grote rol voor journalisten en factcheckers weggelegd.