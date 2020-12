Voor het eerst in 44 jaar maanstenen op aarde: ‘We verkennen de waarheid van het universum’

De Chinese maanlander Chang’e 5 is teruggekeerd op aarde. Het vaartuig landde woensdagavond Nederlandse tijd in China. Chang’e 5 verzamelde eerder deze maand stenen en gruis van het oppervlak van de maan. Hiermee bereidt China zich voor op toekomstige ruimtemissies. Dit vertelt topfunctionaris van het Chinese Lunar Exploration Program, Wu Yanhua, vandaag.

De capsule landde om 19.59 uur Nederlandse tijd op de steppes van de Chinese regio Binnen-Mongolië. Daar werd de capsule al vrij snel gevonden door een team van wetenschappers dat paraat stond. ,,Het verkennen van de waarheid van het universum is nog maar net begonnen”, zei Wu tijdens een persconferentie nadat de capsule van Chang’e 5 was geland.



De capsule, die in totaal 300 kilo weegt, is naar Peking gebracht. Daar wordt de inhoud de komende maanden geanalyseerd in laboratoria om zo een beter beeld te krijgen van de samenstelling en de geschiedenis van de maan.



Bodemmonsters

Chang’e 5 werd vorige maand gelanceerd en landde een week later succesvol op de maan. Het gaat bij de verzamelde bodemmonsters om zowel stenen die op de grond lagen als om monsters van onder het oppervlak. Daarvoor boorde de ruimtesonde een klein stuk in de grond. In totaal heeft Chang’e 5 twee kilogram aan materiaal opgehaald.

Volledig scherm Een model van de Chang’e 5 maanlander, tijdens een persconferentie in Peking vandaag. © AFP

De werkplek van Chang’e 5 op de maan was Mons Rümker, een oude vulkanische formatie op het noordelijk halfrond. Die is ongeveer 1 miljard jaar geleden gevormd en is daarmee jonger dan veel plekken op de maan die tot nu toe verkend zijn.



Het is de eerste keer sinds 1976 dat er nieuwe maanstenen op aarde zijn gekomen. De laatste keer dat dat gebeurde, was met de Russische Luna 24-missie, die in augustus 1976 naar de maan vloog. Daarbij werd slechts 170 gram aan monsters opgehaald, minder dan een tiende van de huidige hoeveelheid monsters. De twaalf Amerikanen die op de maan hebben rondgelopen, hebben ook allerlei stenen mee teruggenomen.

China

China bereidt zich met het succes van Chang’e 5 voor op toekomstige missies, waarmee mogelijk zelfs een permanente basis op de maan kan worden gebouwd. Een tijdlijn voor die plannen staat nog niet vast. China’s aankomende drie maanmissies liggen in ieder geval op schema. Datzelfde geldt voor missies voor het naar aarde brengen van bodemmonsters van Mars en het verkennen van asteroïden en de planeet Jupiter. Chang’e 6, die gepland staat voor een lancering in 2023, zal meer monsters verzamelen van de zuidpool van de maan.



In 2003 ging voor het eerst een Chinese ruimtevaarder, ook wel ‘taikonaut’ genoemd, de ruimte in. China werd daarmee na de VS en de Sovjet-Unie het derde land ooit dat op eigen kracht een astronaut de ruimte instuurde. In 2013 arriveerde voor het eerst een Chinese astronaut op de maan.

