Vrouw sterft tijdens ransomware-aanval op ziekenhuis Düsseldorf

Beheerder criminele markt­plaats AlphaBay moet 11 jaar naar gevangenis

2 september Een moderator van wat ooit de grootste ondergrondse internetmarkt was, is in de VS veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. De 26-jarige Amerikaan bemiddelde bij ruzies tussen kopers en verkopers op AlphaBay en speurde de marktplaats af naar oplichters. De man gebruikte de schuilnamen Penissmith en Botah en werd in bitcoins betaald voor zijn werk.