Waarde bitcoin fors onderuit door nieuws over Tesla en Musk

5G in Nederland: is nu een goed moment om over te stappen?

27 april We hebben nu sinds een jaartje 5G in Nederland: de nieuwe techniek achter mobiele data die veel hogere snelheden belooft dan we met 4G kunnen halen. Toch zijn nog niet alle kinderziektes weggewerkt. Is het nu dan een goed moment om de stap van 4G naar 5G te maken, met een nieuwe telefoon en een mogelijk iets duurder abonnement? We vroegen het Arnoud Wokke, de smartphonespecialist van Tweakers.