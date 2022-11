Waarom de start van smart home-standaard Matter voor jou belangrijk is

Lang is erover gepraat, maar Matter is nu eindelijk van start als de nieuwe standaard voor het slimme huis. Dat klinkt niet heel spannend, maar is het wel. Bovenal is het goed nieuws voor jou.

Het slimme huis klinkt als een goed geoliede machine vol slimme apparaten die het leven makkelijker maken, maar in de praktijk is dat vaak niet het geval. Voor verschillende apparaten heb je meerdere apps nodig en je kunt niet alles bedienen via dezelfde slimme spraakassistent. Alles gebruikt allerlei andere standaarden die niet altijd onderling kunnen communiceren, maar Matter moet deze problemen oplossen.

Matter is een nieuw protocol voor apparaten in het slimme huis, gemaakt door de Connectivity Standards Alliance. Dit protocol zorgt ervoor dat slimme apparaten van verschillende fabrikanten toch met elkaar kunnen communiceren en daardoor ook via dezelfde app aangestuurd kunnen worden. Bijvoorbeeld via Google Home of Apple Woning.

Wat zijn de voordelen van Matter?

Matter komt niet uit de lucht vallen. Honderden techbedrijven werken al jaren aan deze technologie. Onder andere Google, Apple, Samsung en Amazon zijn daarbij betrokken. Het is de eerste keer dat er een standaard voor deze industrie is gemaakt die zo breed wordt omarmd.

Met Matter gebeuren er twee belangrijke dingen voor eigenaren van een slim huis. Allereerst wordt het makkelijker om nieuwe apparaten te installeren, omdat ze op dezelfde manier communiceren. Daarnaast wordt het makkelijker om apparaten te besturen, omdat ze werken met dezelfde app of dezelfde spraakassistent.

In de toekomst maakt het daarom niet uit van welke fabrikant je slimme lampen, een camera of een robotstofzuiger koopt, want je kunt ze allemaal via dezelfde plek besturen.

Je bestaande apparaten moeten een update krijgen

Of alle apparaten die nu al in je huis staan meedoen, ligt aan de fabrikanten. Elk apparaat heeft namelijk een Matter-update nodig. Het is dus mogelijk dat je verouderde apparaten in huis hebt die deze nieuwe standaard niet zullen ondersteunen.

Op dit moment bestaan er nog net geen tweehonderd apparaten die al Matter-gecertificeerd zijn. Daar moet dus nog een hoop gebeuren. Signify, het bedrijf achter Philips Hue, rolt bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van 2023 zijn Matter-update uit. Een kleine kanttekening is dat deze update enkel wordt uitgebracht voor de Philips Hue Bridge, de hub waarmee slimme lampen van Signify worden aangestuurd. Heb je dus Philips Hue-lampen aangesloten via bluetooth, dan krijgen die geen Matter-update.

Letten op producten die Matter ondersteunen

Hoewel Matter nu officieel is gestart, is dit nog maar het begin. Zo worden nog niet alle categorieën apparaten ondersteund, maar daar komt in de toekomst verandering in. Daarnaast zal de komende tijd voornamelijk bestaan uit een hoop updates voor bestaande apparaten en apps. Zo voegt Google binnenkort ondersteuning voor Matter toe in de nieuwe Google Home-app.

Ook op verpakkingen van nieuwe apparaten zal duidelijk worden gemaakt dat dit product Matter ondersteunt. Als je in de toekomst nieuwe apparaten voor je slimme huis koopt, is het slim om daarop te letten, want dan weet je zeker dat je klaar bent voor de toekomst.

