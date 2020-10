Waarom je bij de iPhone 12 geen lader en oortjes meer in de doos krijgt

Als je vanaf deze maand een nieuwe iPhone 12 koopt, schrik dan niet wanneer je de oortjes en lader niet kunt vinden in het doosje. Apple heeft besloten dat wie die nodig heeft ze apart moet kopen, want dat is beter voor het milieu. De Earpods met Lightning-poort zijn wel goedkoper gemaakt en voor dezelfde prijs als voorheen krijg je ook een betere lader.

Sinds enkele jaren wordt een deel van de persconferenties van Apple besteed aan een promopraatje over de ecologische initiatieven van het bedrijf. Naast meer gerecycleerd materiaal in de nieuwe iPhones en hernieuwbare energie in de productieketen, was er tijdens de persconferentie van dinsdagavond de opvallende mededeling dat de oortjes en lader niet meegeleverd worden bij de nieuwe iPhone 12.

Volledig scherm De nieuwe verpakking van de iPhone 12. © Apple

Vanaf het dak van Apple Park vertelde Lisa Jackson, vicepresident verantwoordelijk voor milieu, dat er 700 miljoen Earpods met Lightning en 2 miljard Apple-laders wereldwijd te vinden zijn. Dat bovendien veel mensen zijn overgestapt op draadloze hoofdtelefoons, is voor Apple een goede reden om geen oortjes met draad meer mee te leveren.

Daardoor is de verpakking van de iPhone 12 plots een heel stuk kleiner. ,,We kunnen tot 70 procent meer producten op een pallet plaatsen”, aldus Jackson. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot. Door alle aanpassingen aan de productie en verpakking van de iPhone 12 wordt er volgens Apple jaarlijks 2 miljoen kubieke tonnen CO2 minder uitgestoten. ,,Dat is als 450.000 auto’s per jaar van de weg houden”, volgens Jackson.

Volledig scherm Wat Apple doet om de iPhone 12 minder slecht voor het milieu en het klimaat te maken, samengevat. © Apple

Bovendien moeten er minder zeldzame materialen worden gebruikt. Het gebruik van materialen als kobalt in producten van Apple en andere technologiebedrijven is al langer een punt van kritiek. Er is onder andere een proces tegen bedrijven voor hun vermeende betrokkenheid bij de dood van kinderen in Congolese kobaltmijnen.

In de doos vind je (gelukkig) nog wel een Lightning naar USB C-laadkabel. Daarmee kan je je iPhone verbinden met de USB C-poort die je laptop of computer misschien al heeft. Het voordeel van de kabel die vanaf nu bij iPhones wordt geleverd is dat de snelheid van laden hoger ligt.

Volledig scherm De inhoud van een iPhone 12-verpakking. © Apple

Wil je gebruik maken van die hogere laadsnelheid dan kan je onder andere gebruik maken van de nieuwe Apple-lader. Die is voor 25 euro te koop op de site van Apple en is dus even duur als de wel erg trage lader die je tot nu toe kreeg bij je iPhone. Een andere geste is het feit dat de Earpods met Lightning in prijs zijn verlaagd. Volgens MacRumors zijn ze van 29 naar 19 dollar gegaan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.