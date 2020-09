Wagenings bedrijf beschuldigd van verkopen surveillancetechniek aan China: ‘Een groot risico’

Het Wageningse bedrijf Noldus Information Technology loopt een serieus risico mee te werken aan mensenrechtenschending in China door de verkoop van surveillancetechnologie aan veiligheidsdiensten in het Aziatische land. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International na eigen onderzoek .

Noldus leverde systemen waarmee het gedrag van mensen kan worden bekeken aan universiteiten in China. Het probleem is dat die universiteiten gelieerd zijn aan de Chinese autoriteiten voor openbare veiligheid, zegt Amnesty.



Noldus loopt volgens Amnesty het risico betrokken te zijn bij mensenrechtenschending vanwege de omstreden rol die de autoriteiten spelen bij de onderdrukking van Oeigoeren en minderheden in de regio Xinjiang. Systemen om gedrag en emoties te analyseren zouden daarbij van bijzonder belang zijn.

Geen inspectie

Noldus verwijst naar een uitgebreid persbericht. Daarin laat directeur Lucas Noldus onder meer weten dat zijn bedrijf helemaal geen surveillancetechnologie maakt, maar ‘software voor de studie van menselijk gedrag’, die ethisch is getoetst. Volgens de firma is het technisch onmogelijk de software te gebruiken voor toezicht op straat en vormt die daarom geen bedreiging voor mensenrechten.



Amnesty erkent geen gebruik te hebben gemaakt van de mogelijkheid de software te inspecteren. De handleidingen waren al voorhanden en een gesprek met Noldus was al gevoerd, reageert Amnesty.



Noldus: ,,Amnesty heeft ook geen enkel bewijs aangedragen dat het gebruik van onze software heeft geleid tot mensenrechtenschendingen, maar doet wel verstrekkende uitspraken over de risico’s die verbonden zijn aan onze verkoop aan Chinese onderzoeksorganisaties.’’

Zorgvuldigheid geboden

Naast Noldus hebben ook bedrijven uit Frankrijk en Zweden surveillancetechniek verkocht aan veiligheidsdiensten in China, meent Amnesty. De organisatie wil dat de export van gezichtsherkenningssoftware wordt verboden.



China-deskundige Frank Pieke van de Universiteit Leiden bevestigt dat het belangrijk is zorgvuldig na te denken over samenwerkingen met China. Of universitaire onderzoekers het nou willen of niet, vaak worden data naar zijn zeggen gedeeld met overheidsorganisaties.



,,Mijn persoonlijke mening is wel dat we terughoudend moeten zijn met het inzetten van een embargo. Dat moet je alleen doen in die gevallen waarbij het erg duidelijk is dat een nationaal strategisch belang bediend wordt.’’

Wanneer dat gebeurt, is volgens Pieke een vraag voor de politiek die hij niet kan beantwoorden. De hoogleraar laat wel weten dat het ‘niet noodzakelijkerwijs slecht’ is dat China systemen uit Europa gebruikt voor surveillancedoelen.



,,Wat de regering voor een groot gedeelte doet, is het in de gaten houden van de bevolking op een manier die niet zo ver af staat van wat wij in het westen doen. In China bestaat alleen geen rechtssysteem zoals wij hebben, op basis waarvan mensen verhaal kunnen halen. Dat maakt het lastiger.’’

‘Groter strategisch conflict’

Pieke merkt dat Europa steeds verder wordt meegezogen in een ‘groter strategisch conflict’ tussen de Verenigde Staten en China. Eerder wilde Amerika al voorkomen dat het Brabantse ASML een chipmachine aan China zou leveren, uit angst voor misbruik voor militaire doeleinden.



,,Wat we in Europa willen, is aan de ene kant de veiligheidsrelatie met de Verenigde Staten stevig verankeren. Aan de andere willen we ook de vrijheid hebben economische en andere banden met China verder te ontwikkelen. Omdat het in ons belang is én omdat China een overtuigend groot deel van de wereld is, waar je eigenlijk niet meer omheen kan. Dat wordt alleen steeds moeilijker gemaakt door de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld door berichtgeving over Chinese beïnvloeding en spionage.’’

