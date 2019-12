Wasmachine kopen? Check onze aanraders

Toe aan een nieuwe wasmachine? Deze vier toestellen, in vier verschillende kwaliteits- en prijsklasses, ontfermen zich het beste over je kleine en grote wasjes.

Belangrijkste tip bij de aankoop van een nieuwe wasmachine: bespaar niet teveel. Je vindt wel degelijke toestellen vanaf 300 euro, maar de kwaliteit van je wasmachine gaat ook steil de hoogte in als je iets meer betaalt. Dan krijg je niet alleen een hele reeks nieuwigheden (tegenwoordig zijn dat vooral veel smart-functies), maar ook geïntegreerde technologie die veel beter is voor je wasgoed. Bovendien koop je ook niet élk jaar een nieuwe wasmachine. Je investeert dus niet alleen in de machine zelf, maar ook in de overlevingskansen van je kledij.

Verder letten we vooral op toerental en laadvermogen en uiteraard ook op het energielabel, aangezien wasmachines toch serieuze energievreters zijn. We lijsten bovendien ook het aantal decibels bij zowel wassen als centrifugeren op: vooral dat laatste is handige info wanneer je niet al te groot woont, maar toch regelmatig een was moet draaien.

Beste budgetmodel: Whirlpool FWF71683WE EU

Net omdat er bij wasmachines zo’n grote link is tussen de prijs en de prestaties, kost ons budgetmodel toch ook al direct bijna 400 euro. Het kan altijd nog goedkoper, maar een bepaalde basiskwaliteit is toch een must, en die is zeker te vinden bij dit model.

Met zijn 7 kilogram laadvermogen is dit eerder voor kleine gezinnen of singles, de 1.600 toeren zorgen ervoor dat je was wel al relatief droog uit de trommel komt. Erg handig is ook de FreshCare-technologie, die je wasgoed tot 6 uur na afloop van het wasprogramma fris houdt door middel van stoom en kleine trommelbewegingen. 83 db bij centrifugeren is wel eerder luid, dus beter niet ‘s nachts laten draaien.

Beste prijs-kwaliteitsverhouding: Siemens WI14W540EU iQ700

Dit uitstekend model van het Duitse Siemens scoort niet enkel op laadvermogen (8 kg) en kracht, maar vooral ook op het niveau van de programma’s (o.a. beddengoed, outdoorkleding, zijde). Er is ook een ultrakort programma van 15 minuten. De iSensoric sensoren meten bovendien hoe vuil je was is en passen daar water en energie op aan. Je weet ook meteen hoe lang je was nog moet draaien dankzij de vloerprojectie.

Beste upgrade: Samsung WW81M642OPW/EN

Deze wasmachine van Samsung heeft wel een aantal interessante snufjes. Quickdrive laat je tot twee keer zo snel wassen. Dankzij AddWash kan je nog snel een verdwaalde sok aan de was toevoegen, ook nadat het wasprogramma al startte.

Deze Samsung komt bovendien met een smart assistent: je kan het toestel via wifi linken aan de bijhorende app, die je dan inlicht over energieverbruik of programma’s. Ook hier vind je sensoren die bepalen hoe vuil je was is en vervolgens water of bijvoorbeeld spoeltijd zullen toevoegen. Minpuntje: 75 db bij centrifugeren is niet echt stil.

Onze keuze: Miele WWF 120 WCS

Onze keuze valt op de Miele WWF120, wegens de combinatie uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en innovatieve technologie. Zo zijn er om te beginnen al twaalf wasprogramma’s om uit te kiezen. Volgens de fabrikant zorgt de SoftCare-trommel met honingraatstructuur ervoor dat je was zachter wordt behandeld en dus minder snel verslijt. Er is ook een ontkreukprogramma (minder strijkwerk!) én een zelfreinigingssysteem, waardoor je minder last gaat hebben van muffe geuren of zeepresten. Tussentijds was toevoegen is ook een optie.