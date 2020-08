Wasmachine nodig? Dit zijn populaire modellen

Chinese tv-fabrikant brengt eerste ‘doorzich­ti­ge’ televisie op consumen­ten­markt

12 augustus Xiaomi gaat een transparante oled-tv verkopen in China. Fabrikanten tonen al jaren transparante oled-tv’s op beurzen en LG heeft er al een in zijn zakelijke assortiment. Maar Xiaomi zegt de eerste te zijn die een transparante tv in massaproductie neemt. Het is nog onbekend of het technologische snufje naar Nederland komt.