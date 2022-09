Wat is een Chromebook nou precies?

Chromebooks worden elk jaar populairder, maar wat zijn dat nou eigenlijk voor laptops? En wat is het verschil met een Windows- of Apple-laptop? Wij leggen uit waarom veel mensen voor een Chromebook kiezen.

Eén van de grote voordelen van een Chromebook is dat je niet veel opslagruimte nodig hebt op je computer. Met een Chromebook werk je namelijk bijna exclusief in de cloud. Wat dat betekent? Programma’s zoals Microsoft Word of Google Docs gebruik je niet lokaal op op je computer, maar open je in de Chrome-browser vanuit de cloud. Dat scheelt want hierdoor vraag je minder van de opslagruimte van je computer, waardoor deze niet allerlei zware onderdelen nodig heeft. Dat zie je terug in de prijs, in de opstartsnelheid en zelfs in de accuduur.

1. Chromebooks zijn voor cloudwerkers

Tekstverwerken, mailen en spreadsheets maken doe je in de browser in plaats van dat je programma’s op je systeem installeert. Documenten worden in de cloud opgeslagen. Dat betekent dat een server op afstand je document bewaart en je Chromebook haalt het via een internetverbinding live op.

Ook als je even niet online bent, dan hebben Chromebooks een modus waarin je offline toch kunt doorwerken. Zo lang je een internetverbinding hebt, worden documenten constant automatisch opgeslagen. Is je batterij leeg of gaat je Chromebook stuk, dan zijn in ieder geval je documenten veilig te vinden in de cloud.

2. Het zijn snelle laptops

Een Chromebook werkt niet op besturingssysteem Windows of MacOS, maar op Chrome OS. Dit is een eenvoudig besturingssysteem. Omdat je in de cloud werkt, hoeven programma’s niet lokaal op te starten en dat scheelt tijd. In enkele seconden is hij van uit naar volledig opgestart.

Ook als je computer vergrendeld is heb je binnen een mum van tijd je document weer voor je. Je kunt er wel voor kiezen om zwaardere applicaties te installeren, maar op goedkopere Chromebooks werken die vaak langzaam of niet goed. Denk daarbij aan apps uit de Play Store en Linux-apps. Sowieso doen die er langer over om te laden. Verder laadt eigenlijk alles enorm snel op een Chromebook.

Dit artikel verscheen eerder op BestGetest, een platform dat helpt om makkelijk en snel moeilijke keuzes te maken bij het kopen van techproducten. BestGetest bestaat uit experts en een eigen testlab, waar producten onafhankelijk onder de loep worden genomen.

3. De meeste Chromebooks gaan lang mee

Dat weinig ruimte innemende besturingssysteem en het werken in de cloud betekent dat er minder wordt gevraagd van je Chromebook. Hierdoor gaat je accu vaak langdurig mee. Er draaien ook weinig processen in de achtergrond, omdat alles simpeler in elkaar zit. Ook daar hoeft je batterij dus geen energie aan te verspillen.

Uiteraard wordt de accuduur met de jaren wel minder, maar je mag er bij bijna alle Chromebooks vanuit gaan dat je er wel tien uur mee voort kunt. Dat is perfect voor een werk- of schooldag, inclusief treinreis.

4. Met de beveiliging zijn we tevreden

Bij Windows-computers komt regelmatig een pop-up om te vertellen dat je computer al dan niet veilig is. Windows maakt je als gebruiker meer verantwoordelijk voor de veiligheid van het besturingssysteem. Op ChromeOS gebeurt dit vooral in de achtergrond zonder je hiervan op de hoogte te stellen.

Google zorgt er zelf voor dat veel virussen buiten de deur worden gehouden en neemt die verantwoordelijkheid serieus: ook alle apps in de Play Store (Google’s appwinkel) worden dagelijks gescand op de aanwezigheid van kwaadwillende componenten.

5. Een Chromebook is vrij goedkoop

Vroeger werd de licentie voor Windows doorgerekend in de prijs van een laptop. Mede hierdoor waren Windows-laptops vaak duurder. Hoe dat precies in zijn werk gaat als je een nieuwe Windows 11-laptop koopt, dat is onbekend. In de toekomst zitten de prijsverschillen waarschijnlijk voornamelijk in de specificaties. Zeker Chromebooks uit het lage segment hebben minder krachtige specificaties dan hun Windows-tegenhangers.

Dat komt omdat ChromeOS als relatief klein en eenvoudig besturingssysteem sowieso minder vraagt van de laptop, waardoor er minder zware technische onderdelen nodig zijn voor een even snelle laptop met een extra lange accuduur. Hierdoor is de prijs van een Chromebook vaak lager dan die van een reguliere laptop.

Aanrader: Acer Chromebook Spin 513 Volledig scherm Acer Chromebook Spin 513. © Acer Deze Chromebook is wat ons betreft de beste keuze: hij is betaalbaar, dun (slechts 1,72 centimeter), weegt niet veel en heeft een omklapbaar touchscreen waarmee je de laptop ook als tablet kunt gebruiken. Het voordeel van Chromebooks is dat ze veel in de browser doen, waardoor je niet veel andere programma's hebt openstaan. Dat is dan ook waar Acer de nadruk heeft gelegd: werken in de browser. Dat doet deze Chromebook goed. Ons testlab onderzocht de populairste Chromebooks van 2022. Lees meer over de beste Chromebooks van 2022.

Denk aan de nadelen

Hoewel we vooral focussen op wat er positief is aan de Chromebook, zijn er ook kanttekeningen. Juist omdat deze laptops vaak vrij licht zijn qua specificaties, kun je vooral op de goedkopere varianten geen zware programma’s op draaien zoals Photoshop of een videoprogramma. Sowieso zijn veel programma’s en games technisch niet gemaakt om op ChromeOS te kunnen draaien.

Daarnaast is gamen een probleem, omdat de meeste games alleen voor Windows worden gemaakt. Bovendien hebben veel Chromebooks geen krachtige videokaart om games te kunnen spelen. Wil je toch gamen, dan kun je gebruikmaken van Google Stadia, waarmee je een game die draait op een krachtige cloudcomputer naar je Chromebook streamt.

Voor een Chromebook kiezen

Een Chromebook is heel geschikt voor een kleine portemonnee en voor mensen die hun laptop vooral gebruiken voor zaken die in de internetbrowser plaatsvinden, zoals e-mailen, schoolwerk, winkelen en videoconferenties houden. Je kunt bovendien samen aan verslagen werken in Google Docs of een presentatie maken in Google Slides. Wil je je wagen aan het zwaardere werk, zoals video’s bewerken of flinke games spelen? Dan is een Chromebook niet de beste keuze.

Een Chromebook is echt een lite-versie van een volledige laptop. Je gebruikt hem dus ook voor lite-taken, zoals een e-mail opstellen en verzenden, winkelen, social media-gebruik en spreadsheets maken. De meest gangbare dingen kun je al prima doen op een Chromebook van een paar honderd euro. Geen wonder dus dat deze handige laptops steeds meer terrein winnen.

