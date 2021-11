Wat is het verschil tussen een smart-tv en een gewone? En heb je zo’n slimme tv echt nodig?

De verkoop van smart-tv’s blijft in stijgende lijn gaan. De tijd dat een televisietoestel enkel een aan- en uitknop had, ligt lang achter ons. Toch is een smart-tv niet helemaal ongevaarlijk, zegt Frank Everaardt, hoofdredacteur van Hardware Info. En voor wie zijn ze nu écht interessant?

Een smart-tv wordt steeds vaker de standaard. Het grote verschil met een traditionele televisie? De ingebouwde mediaspeler met een internetaansluiting. Met een slimme televisie maak je met één druk op de knop verbinding met het internet en kan je rechtstreeks films en series streamen op bijvoorbeeld Netflix of Disney+, zonder dat je daar een extra extern apparaat voor nodig hebt.

Veiligheidsupdates

De technologie staat niet stil en dus ook de evolutie van slimme televisies niet. Zo kan je nu ook andere slimme apparaten in je woning bedienen via je smart-tv. Frank Everaardt is hoofdredacteur bij Hardware Info en zag de smart-tv’s de voorbije jaren flink opkomen. ,,Je kan ze vergelijken met een smartphone”, zegt Everaardt. ,,Zo’n toestel heeft verbinding met het internet en je installeert er applicaties op. En net daar schuilt het mogelijk gevaar. Net als je pc en smartphone is het belangrijk dat je smart-tv regelmatig veiligheidsupdates ontvangt.”

Alleen is het bij veel fabrikanten niet duidelijk hoe lang een televisie precies veilig blijft. Meestal krijgen televisies gedurende een jaar of drie de nodige updates, maar daarna is het vaak onzeker. ,,Als je weet dat de gemiddelde Nederlander zijn televisie zeven jaar gebruikt, is de kans groot dat je op lange termijn een ‘onveilige’ televisie in huis hebt”, zegt Everaardt. Het is bovendien mogelijk dat bepaalde diensten of applicaties op een verouderd toestel niet meer werken. Op dat moment moet je alsnog overschakelen naar een extern apparaat om bijvoorbeeld te kunnen streamen. De bekende fabrikanten zouden in principe het langst ondersteuning moeten bieden.

Voor wie interessant?

Hoewel smart-tv steeds meer ingeburgerd raakt, is het toestel weinig interessant voor een publiek dat enkel televisie kijkt. De analoge kijkers van weleer, zeg maar. Kijk je regelmatig series en films via een streamingsdienst? Of check je graag je mails op je televisie? Dan is een smart-tv wel aan te raden. ,,Al die functionaliteit is leuk, de vraag is alleen of je die ook in de praktijk gaat gebruiken. Techliefhebbers zoals ik vinden dat fantastisch, maar voor anderen kan het onnodig complex zijn”, beaamt Frank Everaardt.

Onderlinge verschillen

Belangrijk om weten is dat niet alle slimme televisies eender zijn. ,,Er zijn drie belangrijke technieken”, legt Everaardt uit. ,,Vergelijk het met de strijd tussen iOS en Android op smartphones. Google biedt Android-tv aan en dat wordt benut door onder andere Sony en Philips. LG gebruikt het eigen WebOS, Samsung heeft Tizen. Het grote verschil? Android-tv’s hebben een Chromecast ingebouwd en dat is handig om te streamen vanaf je smartphone. Samsung en LG hebben dat standaard niet aan boord, maar laten je wel streamen vanaf Apple-producten met Airplay 2. Sony biedt op veel Android-tv’s die mogelijkheid ook”, aldus Everaardt.

Goedkoopste keuze: Nokia Smart TV 5500a

Volledig scherm © Nokia

Dit toestel heeft weinig extra’s, behalve dan de standaardmogelijkheden van Android-tv. Pluspunt van het model zijn de zeer dunne randjes van de televisie, waardoor je blik niet wordt afgeleid.

Beste keuze: LG OLED55A16

Volledig scherm © LG

De hoge gebruiksvriendelijkheid is een extra voordeel. Het nadeel is wel dat het aanbod van apps wat kleiner kan zijn, maar je kan wel streamen naar het toestel. Dit model is een instapmodel uit het Oled-programma van LG en bewijst dat je niet altijd de hoofdprijs hoeft te betalen voor een Oled-televisie.

Luxe keuze: Philips 55OLED935

Volledig scherm © Philips

De hoge prijs wordt waargemaakt door een hoogkwalitatief Oled-paneel. Dit is een tv die je niet alleen wil zien, maar ook wil horen. De krachtige luidspreker is gemaakt in samenwerking met Bowers en Wilkens, waardoor je een losse soundbar kunt uitsparen. Deze tv lijkt ook groter dan hij is: de Ambilight-verlichting kleurt mee met wat op beeld wordt getoond. Enig minpunt: ondersteuning voor Apple AirPlay ontbreekt.

