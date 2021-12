Wat is nou Discord, de populaire app onder gamers, cryptofans en zelfs cybercriminelen?

Discord werd in 2015 opgericht en is inmiddels niet meer weg te denken in de wereld van gamers en online community’s. Met meer dan een kwart miljard gebruikers, is Discord momenteel een van de meest populaire manieren waarop mensen online met elkaar communiceren.

Discord laat vrienden en gelijkgestemden direct communiceren via spraak, video of tekst. Daarnaast kun je lid worden van specifieke servers waar grotere gemeenschappen samenwerken of het uitgebreider over gedeelde interesses hebben. Dat kan over van alles en nog wat gaan.

Veel mensen gebruiken het om af te spreken vooraf aan het gamen, maar je kunt er ook babbelen met je vrienden die je door de coronamaatregelen niet makkelijk kunt zien. Veel crypto-enthousiastelingen komen ook samen op Discord en, helaas, wordt de app soms ook gebruikt door criminelen die zich aldaar bezighouden met allerlei duistere zaakjes. Omdat gesprekken zich beperken tot afgesloten groepen, is het namelijk lastig om fout gedrag op te sporen.

Gratis en snel

Maar laten we er voor het gemak van uitgaan dat de meeste lezers van AD.nl geen kwade bedoelingen hebben. Lid worden van Discord is gratis en eenvoudig. Je kunt het gebruiken in je desktopbrowser of de app downloaden.

De tool is beschikbaar voor Android, iOS, Linux, macOS, en Windows. Vanaf daar sluit je je aan bij een server door er een te zoeken, een uitnodiging te accepteren van een bekende of je eigen server te maken.

Een server bestaat uit kanalen van waaruit gebruikers met elkaar kunnen communiceren via tekst, spraak of video-opties, zoals het delen van hun computerscherm. De videochat zo dus ook een alternatief bieden voor Zoom of Teams vergaderingen. Maar je kan Discord ook inzetten voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding op afstand of om podcasts mee op te nemen.

Veel instellingen

Toch wordt Discord vooral gebruikt door gamers. De app is dan ook ontworpen door gamemakers. De bedenkers wilden een lichte en goede online voicechat realiseren om bijvoorbeeld tijdens potjes Call of Duty of virtuele avonturen in World of WarCraft in contact te blijven met je vrienden.

Het voordeel van Discord is dat je veel makkelijker met gelijkgestemden kunt afspreken, de kwaliteit van het geluid erg goed is en de app in de regel loopt als een zonnetje. En dat voor een gratis app.

Betaald varianten

Er zijn overigens ook betaalde varianten: Discord Nitro en Discord Nitro Classic. Deze versies geven je wat extra opties om je profiel aan te passen, laat je grotere bestanden versturen en video’s in hogere resoluties delen.

Bovendien kun je Nitro aanschaffen voor je server, die dan nieuwe functies krijgt die alle leden mogen gebruiken, zoals hogere gesprekskwaliteit bij audiogesprekken. Een slimme zet van de app: een upgrade van één speler is goed nieuws voor velen, waardoor iemand zich sneller geneigd voelt om vrienden ermee te verrassen.

