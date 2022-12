Wedden op het WK? Hier moet je op letten

Het WK is in volle gang en de verrassende uitslagen vliegen ons om de oren. Nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat je online ook op meerdere plekken mag wedden, maar waar moet je op letten als je je geld wilt inzetten op een voetbalwedstrijd?

In oktober 2021 werd de nieuwe kansspelwet van kracht, waarbij een beperkt aantal online bedrijven een vergunning kreeg om legaal gokspellen aan te bieden. Het leidde tot kritiek, want: als het makkelijk is om te gokken, is er een grotere kans op verslaafden.

In juni schreef Trouw dat klinieken inderdaad meer nieuwe patiënten zien, die vaak jonger zijn en meer schulden hebben. Later werden gokreclames aan banden gelegd, bijvoorbeeld door een verbod op het gebruik van BN’ers in spotjes.

Wet om online wedden te legaliseren

De nieuwe wet is juist bedoeld om het louche gevoel van gokken via internet weg te nemen en spelers beter te beschermen door een legale markt te creëren. Lange tijd was het internet een soort wilde westen van gokaanbieders, waarbij het niet makkelijk te zien was welke sites te vertrouwen waren. Wil je nu je geld inzetten op een voetbalwedstrijd, dan heb je in elk geval middelen om een betrouwbare website te vinden.

Sinds 2021 heeft een aantal sites een licentie gekregen van de Kansspelautoriteit. Op de website van die organisatie staat een lijst met alle legale online aanbieders.

Onder toezicht

Staat de website waar jij je geld wilt inzetten niet op deze lijst, dan kun je er dus beter wegblijven. ,,Het is onverstandig om daar te gokken, want je weet dan nooit of je je geld krijgt”, zegt een woordvoerder van de Kansspelautoriteit. ,,We hebben daar wel verhalen over binnengekregen. Je wint iets, er moet uitbetaald worden, maar dat gebeurt dan niet.” De websites met een vergunning staan onder toezicht van de Kansspelautoriteit.

Deze sites krijgen ook de taak mee om jouw gedrag in de gaten te houden, waarbij je zelf kunt kiezen hoeveel geld je maximaal wilt vergokken. De site spreekt je er op aan als je daaroverheen gaat. Uiteindelijk blijf je wel zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag.

Kijk ook niet gek op als zo’n site je vraagt om je identiteit te bewijzen. Dat moeten deze websites doen om te controleren dat jij bent wie je zegt, dat je minimaal 18 jaar oud bent en dat je niet geregistreerd staat in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Daar kun je jezelf aanmelden als je het gevoel hebt dat je het gokken niet meer onder controle hebt.

Logo onderaan de site

Goedgekeurde websites hebben ook een logo onderaan de pagina staan, waaraan je kunt zien dat ze vergunninghouder zijn van de Kansspelautoriteit. Op zich is zo’n logo makkelijk te kopiëren, al treedt de Kansspelautoriteit daar tegen op. ,,Als we dat zien, grijpen we wel een tandje harder in.”

Andere sites zijn feitelijk illegaal in Nederland, en je bent strafbaar als je op een illegale site gokt. Het zou je zelfs een boete kunnen opleveren, maar de Kansspelautoriteit is er niet op gebrand om achter individuele gokkers aan te gaan. ,,Het is voor ons effectiever om achter sites aan te gaan dan achter spelers. Theoretisch zou het kunnen, maar we pakken liever de bron aan.”

WK-pool

Hoe zit het dan met de welbekende WK-pooltjes? Veel vriendengroepen en bedrijven hebben wel een pool lopen waarin mensen hun voorspellingen kunnen invullen om punten te verdienen.

Dit soort pools zijn gewoon toegestaan, zolang ze binnen een besloten kring blijven. Denk dus bijvoorbeeld aan de medewerkers van een bedrijf, de leden van je familie of je vriendengroep. Alleen als je actief en openbaar op zoek gaat naar gokkers buiten je eigen kring, heb je een vergunning nodig.

Omdat de omvang van zo’n pool meestal beperkt is, hoef je je eventuele winsten ook niet bij de belasting op te geven. Pas als de prijs boven de 449 euro uitkomt, komt de kansspelbelasting om de hoek kijken. Ook dat geldt niet voor een pool binnen een organisatie of kleine groep, maar alleen als er ook mensen van buitenaf mee kunnen doen. Overigens is het dan aan de organisator om de belasting af te dragen, en dus niet aan jou als deelnemer.

