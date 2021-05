Weer een kapot iPhone-snoertje: zo voorkom je het

Het aanschaffen van een smartphone is feitelijk pas het begin. Daarna komen de onvermijdelijke telefoonhoesjes, autoklemmen, powerbanks én opladers. Over met name die laatste bestaat veel irritatie. Het is geen kwestie óf je smarpthonekabel een keer stuk gaat, maar wanneer.

Bij originele Apple-kabels zit in de zogeheten lightningkabels ook nog eens een chip die met de iPhone communiceert. Zo weet de smartphone dat ie is opgeladen of dat deze bijvoorbeeld nog maar 35 procent accupower heeft. Daarnaast zijn er kabels van andere partijen die zijn gecertificeerd door Apple. De kabel is dan niet door Apple geproduceerd maar bevat wel de door Apple vervaardigde chip.

Oververhit en lang opladen

Tenslotte zijn er de goedkope kabels die je via veelal Chinese webshops online kunt kopen. Dit zijn imitatiekabels die als twee druppels water lijken op die van Apple of het zijn kabels die openlijk ervoor uitkomen dat ze goedkoper zijn maar wel iets anders te bieden hebben: ze zijn langer, ze komen in allerhande flitsende kleurtjes en glitters of het zijn multifunctionele kabels.

Hier kunnen we kort over zijn: koop deze rommel niet. Deze nepkabels gaan in de regel nog veel minder lang mee en ze kunnen kuren vertonen. Dan krijg je een melding in je scherm als ‘deze kabel of dit accessoire is niet gecertificeerd en werkt mogelijk niet goed met deze iPhone’.

Deze laders kunnen bovendien oververhit raken en zijn minder goed geïsoleerd, waardoor ze zelfs in brand kunnen vliegen. Daarnaast kan het zijn dat deze kabels maar de helft van het eigenlijke vermogen leveren, waardoor het opladen heel erg lang duurt. Hier geldt dus overduidelijk: goedkoop is duurkoop. Hetzelfde geldt uiteraard voor andere merken telefoons. Een oplader voor een Android-telefoon van Samsung, Xiaomi of Oppo voor 1 euro? Lekker laten liggen.

Koop een officiële kabel

Een door Apple gecertificeerde, stevigere iPhone-kabel is een aanrader. Deze huisvesten én de officiële Apple-chip die nodig is voor goede communicatie tussen de smartphone en het elektriciteitsnet én zijn in de regel vaak goedkoper, rond de 10 a 15 euro. Ter vergelijking: een lightning-naar-USB-kabel of een USB‑C-naar-lightning-kabel kost bij Apple 25 euro.

Magnetische oplaadkabels zijn ook serieus te overwegen. Deze kabels kennen een los opzetstukje met een magnetisch ringetje als uiteinde die je bij voorkeur standaard in de daarvoor bedoelde opening van je smartphone laat zitten. Deze komt met een bijbehorende kabel, met aan ‘t uiteinde het andere deel van de magneet. Magnetische kabels kunnen dus nooit afbreken aan de kop. Ook hier geldt: koop geen goedkope rommel.

Ook bij Android

Bij Android geldt in grote lijnen hetzelfde: hoe goedkoper de kabel, hoe groter de kans dat je rommel in huis haalt. Veel Android-toestellen gebruiken echter een USB-c-lader, waarbij je niet het dilemma van speciale, ingebakken chips hebt.

Een Android-snoer van een niet-gecertificeerd bedrijf is daarom sneller een optie, maar kijk goed naar de algehele reputatie van het bedrijf dat hem aanbiedt. Een kabel van een bedrijf zoals Belkin is vaak betrouwbaarder dan de willekeur die je op Aliexpress treft.

Kabels langer mee laten gaan

Sowieso kun je kabels langer laten meegaan door er simpelweg zuinig mee om te gaan. Rol ze bijvoorbeeld niet te veel en te vaak op. Beter rol je ze helemaal niet op en bewaar je één oplaadkabel op je werk en één thuis. Zo grijp je nooit mis. Wil je je kabel toch meenemen, doe deze dan bijvoorbeeld in een apart etui, al dan niet met andere reisaccessoires waar de kabel nog een beetje bewegingsvrijheid heeft.

Wat ook helpt: wanneer je je smartphone van de lader haalt, trek dan niet de lader uit de smartphone maar de smartphone uit de lader. Hou daarbij het opzetstukje tussen duim en wijsvinger voor extra steun. Als je je telefoon oplaadt, zorg er dan voor dat de kabel nooit bekneld raakt of dat er iets zwaars opstaat of - ligt. Eventueel kun je kabels verstevigen met kabelbeschermers maar die zal je dan wel los moeten aanschaffen.

De trend van draadloos opladen biedt helemaal uitkomst: een Apple MagSafe-oplader of een Qi oplader kent een plaatje waar je je smartphone op legt en deze zichzelf oplaadt zonder dat je nog iets in je mobieltje hoeft te prikken. Dergelijke draadloze opladers zijn in de regel wel wat duurder en lenen zich minder goed om mee te nemen.

