Welk scherm past het best bij jouw nieuwe Xbox of Playstation?

Na maanden van previews en aankondigingen is het inmiddels zover. Met het verschijnen van de Xbox Series X, Xbox Series S en PlayStation 5 is de nieuwe consolegeneratie een feit. Om daarvan optimaal te kunnen genieten, kun je maar beter een goed scherm in huis hebben. We vergeleken twee populaire schermen.

Philips speelt daar op in met de pas geïntroduceerde Momentum 558M1RY, een ‘consolegaming-monitor’ met geïntegreerde soundbar van Bowers & Wilkins en ‘Ambiglow’-ledverlichting achter het paneel. In dit artikel zetten we hem tegenover LG’s Oled55CX6LA-televisie, wellicht het meest voor de hand liggende alternatief als je zoekt naar een gamingscherm met dit formaat en voor deze prijs.

Beide apparaten hebben een scherm van 55 inch, een 4k-resolutie en een paneel van 120Hz, dat het mogelijk maakt om beelden op 120 beelden per seconde te laten zien. Dat is één van de grote verbeteringen van de nieuwe generatie consoles en maakt de gameplay ‘vloeiender’.

HDMI 2.1

Het eerste belangrijke onderscheid tussen de twee schermen is HDMI 2.1. Met deze nieuwe variant op het veelvoorkomende HDMI 2.0 is het mogelijk om inderdaad die 120 beelden per seconde op een console te halen. Dat was eerder enkel mogelijk op een PC. Het model van Philips is uitgerust met HDMI 2.0, terwijl de LG HDMI 2.1 biedt, met allerlei extra mogelijkheden. Dat is een duidelijk technisch voordeel voor de Koreaanse fabrikant.

Ook is de LG voorzien van een aantal andere snufjes, zoals een poort voor internet (wifi ook mogelijk) en de mogelijkheid voor Bluetooth 5.0 en Apple TV.

Geluid en energieverbruik

Philips is duidelijk erg trots op de samenwerking met Bowers & Wilkins, dat de audiovoorziening van de Momentum 558M1RY voor zijn rekening heeft genomen. De merknaam Bowers & Wilkins komt haast nog vaker terug dan die van Philips zelf. In de trapeziumvormige luidsprekerbar onder het scherm zijn twee tweeters, twee luidsprekers voor de middentonen en één baswoofer verstopt.

De Momentum 558M1RY biedt een lekker weids geluidsbeeld, waarbij verschillende partijen goed gedefinieerd zijn. Stemmen komen bijvoorbeeld duidelijk vanuit het midden van de tv en zijn uitstekend verstaanbaar, waarbij geluidseffecten en instrumenten meer aan de zijkant worden gepositioneerd. Voor films en games is dat ideaal. Voor een platte televisie heeft de Oled55CX6LA helemaal geen slecht geluid, maar in vergelijking met de Momentum 558M1RY kan de klank net wat minder overtuigen. De luidsprekeropeningen van de LG zijn verstopt onder de rand van het paneel.

Ook in energieverbruik heeft het toestel van Philips een streepje voor. Zowel tijdens het spelen van games, als in stand-by. Ook daar blijkt de Momentum 558M1RY zuiniger dan de televisie van LG, maar uitgeschakeld noteren beide apparaten hetzelfde sluipverbruik.

Andere testresultaten

Op een aantal andere belangrijke onderdelen wint de LG het duidelijk van de Momentum 558M1RY. Uit tests van Tweakers blijkt dat het Koreaanse scherm snellere responstijden, lagere inputlag en een scherper bewegend beeld heeft. Dat is allemaal erg belangrijk tijdens het spelen van games. Op vrijwel ieder gebied is de LG hier de betere keuze.

Conclusie

Met de Momentum 558M1RY beoogt Philips de ideale grote monitor voor consolegamers af te leveren. Die introductie komt zeer gelegen, aangezien de nieuwe consoles meer eisen stellen aan je toestel dan ooit tevoren. Op papier is de hardware in de Momentum vergelijkbaar met die van de gemiddelde middenklasse lcd-tv: een goed, contrastrijk paneel, backlight en een behoorlijk stel luidsprekers. Het geheel is voorzien van een fraaie afwerking, die zeker niet misstaat in de gemiddelde huiskamer.

Toch is Philips’ poging niet helemaal succesvol, zoals blijkt uit deze head-to-head met LG’s Oled55CX6LA. Op vrijwel ieder testonderdeel wint het toestel van LG, soms zelfs met ruime voorsprong. Zo biedt de Koreaan snellere responstijden, lagere inputlag en een scherper bewegend beeld, wat de Momentum moet missen. Ook HDMI 2.1 (wat ontbreekt bij Philips) is een groot voordeel.

Een slecht product is de Momentum 558M1RY onder de streep niet, en er zijn wel degelijk redenen waarom je dit scherm zou kunnen verkiezen boven het toestel van LG. Dat is knap, omdat LG een duidelijk technisch voordeel heeft. Die redenen: het scherm werkt door hogere helderheid en matte afwerking beter in ruimtes met veel omgevingslicht. Daarbij is er ook geen risico op inbranden. Ook de soundbar van Bowers & Wilkins is een goede toevoeging.

