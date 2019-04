Welke budgetlaptop is dit voorjaar de beste koop?

Beste KoopIn de Laptop Best Buy Guide van april kijken we naar de beste laptops in drie categorieën: de budgetlaptop van maximaal vijfhonderd euro, de basislaptop van maximaal zevenhonderd euro en de dunne en lichte-laptops, waarvoor we duizend euro budgetteren. In dit artikel: budgetlaptops.

In onze zoektocht naar de beste budgetlaptop proberen we voor maximaal vijfhonderd euro een laptop te vinden met een goed scherm, zo snel mogelijke hardware en een supersnelle schijf, een ssd. Dat lukte in de afgelopen maanden prima, al is het aanbod van dergelijke laptops niet heel groot. In de afgelopen edities kozen we voor de HP 14 en dat is nog altijd een goede keus, maar deze laptop is slecht leverbaar.

In de vorige gids voegden we daarom een alternatief toe in de vorm van de Asus VivoBook S430, die dezelfde specificaties heeft. Die was toen iets duurder, maar is nu ook te koop voor zo’n vijfhonderd euro. We hebben nu nog een model gevonden dat aan onze eisen voldoet: de Acer Swift 3 SF314-54. Dat is op dit moment de beste keuze, omdat die laptop bij veel winkels te koop is en bovendien een behuizing van aluminium heeft.

Acer wees ons er wel op dat dit een uitlopend model is, hoewel deze laptop pas sinds december vorig jaar in de winkels ligt. Er zijn al nieuwere Swift 3-varianten uitgebracht en het kan zijn dat deze uitvoering snel verdwijnt. Die nieuwe modellen passen echter niet binnen het budget.

Acer Swift 3 SF314-54

De Acer Swift 3 heeft in grote lijnen dezelfde specificaties als de HP 14 en Asus VivoBook uit de vorige gidsen. Zo treffen we de dezelfde processor aan. Veel laptops in deze prijsklasse hebben processors van oudere generaties zonder turboboost, dit nieuwe model is door zijn turbofunctie een stuk sneller. Verder krijg je 4GB ram en een 128GB-ssd. Dat houdt niet over, maar voor dit geld kun je niet meer verwachten.

Volledig scherm Acer Swift 3 SF314-54 © Tweakers

De Acer Swift 3 heeft wat behuizing betreft een streepje voor op de modellen van HP en Asus, want de Swift is grotendeels van aluminium gemaakt. Laptops in deze prijsklasse zijn meestal van plastic en deze Acer voelt dankzij het gebruik van metaal hoogwaardiger aan. Hij is zo’n 1,9 centimeter dik en weegt ongeveer 1,4 kilo. Het is een 14"-model met vrij dunne schermranden. Ook opvallend is dat deze budgetlaptop over een vingerafdrukscanner beschikt; die zit rechts onder het toetsenbord.

Wat aansluitingen betreft is er weinig te klagen. Rechts zitten een geheugenkaartlezer en een usb 2.0-poort. Die laatste biedt dus geen snelle bestandsoverdracht. Links tref je twee snellere type-a-usb 3.0-aansluitingen en een type-c-variant aan. Je kunt die usb-c-poort niet gebruiken om beeldschermen aan te sturen, maar dat kan wel met de hdmi 1.4-aansluiting. Je bent dan bij 4k-schermen beperkt tot maximaal 30Hz.

Conclusie

Volledig scherm Acer Swift 3 SF314-54 © Tweakers De Acer Swift 3 SF314-54 is een model van eind vorig jaar en heeft daarom een scherpe prijs. Voor een laptop in deze prijsklasse is hij uitgerust met goede hardware en netjes afgewerkt. Zo krijg je een aluminiumbehuizing, een grote touchpad en zelfs een vingerafdrukscanner. Daarmee geven we deze Acer de voorkeur boven de alternatieven van HP en Asus, die van plastic zijn gemaakt. Wat hardware betreft zijn de laptops gelijk, met hun vlotte Core i3-processor, 4GB ram en 128GB-ssd.