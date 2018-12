Welke draadloze in-ear koptelefoon past het best bij jou?

Bedraad is betrouwbaar, die wijsheid gaat ook vandaag de dag nog gewoon op, ook voor koptelefoons. Toch worden onze doppen steeds vaker draadloos, niet in de laatste plaats omdat fabrikanten de bedrade aansluiting steeds vaker weglaten van hun steeds dunnere, steeds voller gestopte apparaten. Het beperkt je keuzemogelijkheden, maar draadloos biedt wel meer bewegingsvrijheid. Als je bijvoorbeeld veel sport is dat zonder meer een pluspunt: geen rondzwiepende koordjes.

Gelukkig valt het ook met de keuze wel mee. Naast draadloze koptelefoons voor in, op en over de oren is er een groeiend aanbod van volledig draadloze in-ear modellen op de markt. Die hebben ook tussen de oormodules geen draad en worden daarom ook wel aangeduid als truly wireless. Zowel voor de verbinding met de telefoon als onderling gebruiken ze Bluetooth. Wij schreven diverse fabrikanten aan en kregen negen sets in handen voor een test: dit zijn de beste keuzes voor drie verschillende levensstijlen.

De budget-muziekliefhebber (Soul ST-XS, 70 euro)

Van Soul Electronics, maker van diverse koptelefoons uit Californië, kregen we de Soul ST-XS opgestuurd. Deze draadloze in-ears staan voor een gemiddelde prijs van 97 euro in onze Prijsvergelijker en zijn daarmee de betaalbaarste in deze test.

De doppen hebben een basaal maar zeker niet onverdienstelijk design, met een combinatie van zwart glanzende en matte delen. Aan de voorzijde hebben beide in-ears een voor dit genre vrij grote ronde toets zitten, waarmee je diverse acties kunt uitvoeren.

Over het draagcomfort van de Soul ST-XS zijn we over de hele linie tevreden. Ondanks de op het oog kleine maten van de rubberen delen, zitten de doppen prettig passend en blijven ze goed op hun plek zitten. Daarbij is de geluidskwaliteit voor het prijspunt heel behoorlijk, met een redelijke verdeling tussen hoog, midden en laag.

De Soul ST-XS heeft ook een voor het prijspunt een heel behoorlijke accuduur, maar weet bovendien een heel aardig geluid voort te brengen. Volgens onze eigen accutest hielden de doppen het 180 minuten vol, oftewel drie uur.

+ Bijzonder gunstig voor de portemonnee

+ Brengt een heel aardig geluid voort

- Lage tonen komen wat minder goed uit de test

De sportliefhebber (Jabra Elite Sport, 199 euro)

Het Deense Jabra leverde een setje Elite Sport in-ears aan, met een gemiddelde prijs van 199 euro. Zoals de naam doet vermoeden is deze set primair gericht op sporters. Draagcomfort en stevigheid staan dan ook hoog in het vaandel.

Dat is ook te zien aan het grote aantal dopjes voor bevestiging in het oor: je krijgt niet drie standaardmaten, maar twee sets van respectievelijk siliconen en een steviger ‘foam’, plus drie maten verschillende rubberen omhulsels voor extra draagstevigheid in het oor. Hiermee moet elke gebruiker een optimale combinatie vinden, ons lukte het in elk geval. De doppen zaten zo goed vast, dat we ons behoorlijk bewust waren van de aanwezigheid ervan. Uiteindelijk went het, maar je voelt wel dat de stevigheid net voorrang krijgt boven draagcomfort.

Jabra heeft een eigen app voor iOS en Android, met de naam Jabra Sport. Onder Android moet je ook nog de Jabra Service plugin downloaden, bij iOS is dat niet nodig. Zodra je de app opent, word je gevraagd om je geslacht, lengte, gewicht en geboortedatum kenbaar te maken. Dat klinkt redelijk brutaal, maar dient als referentiekader voor de in de doppen ingebouwde hartslagmeter (!). Verder biedt de app tal van functies voor sporters: trainingsdoelen vaststellen, statistieken over je workout bijhouden en zelfs je data naar een csv-bestand exporteren. Ook is er een find my bud-functie, waarmee je de set kunt opsporen.

Over de geluidskwaliteit van de Jabra Elite sport zijn we onder de streep positief. De verdeling tussen hoog, midden en laag is heel behoorlijk. Volgens Jabra kunnen de Elite sports op een enkele acculading zon 4,5 uur mee, waar de oplaadcase zelf nog eens 13,5 uur aan accuduur in zich heeft. Wij kwamen met onze accutest uit op een accuduur van 300 minuten, nog iets langer dan geclaimd dus.

+ Ingebouwde hartslagmeter en andere gezondheidsfuncties

+ App voor trainingsdoelen, statistieken over de workout

- Draagstevigheid komt voor comfort

De audiofiel (Samsung Gear IconX 2018, 229 euro)

Ook Samsung is vertegenwoordigd, met de Gear IconX 2018 set, die gemiddeld 229 euro moet kosten. De Gear IconX in-ears zijn uitgevoerd in matzwart, ogen behoorlijk premium en voelen stevig aan. Uniek binnen dit testveld werken ze indien gewenst ook zelfstandig: je kunt er tot ruim 3 GB muziek op laden en ervan afspelen.

In tegenstelling tot veel andere fabrikanten kiest Samsung voor een touchpad in plaats van een knop op de doppen. Hiermee heb je niet alleen standaard muziek- en telefoonbediening onder de vinger, maar ook kan je menu-opties laten voorlezen en met een veegbeweging het volume regelen. Het vergt behoorlijk gewenning om hiermee te werken, doordat je niet op de tast het aanraakgedeelte kunt lokaliseren

De Gear IconX zit prettig in onze oren en blijft ook bij wildere bewegingen goed zitten. Het geluid is heel behoorlijk met een heel behoorlijke gebalanceerde verdeling tussen hoog, midden en laag, maar klinkt enigszins generiek. Het had iets meer uitgesproken en levendiger mogen zijn wat ons betreft, maar je kunt het met de equalizer naar eigen smaak aanpassen. Onze accutest ten slotte komt uit op een accuduur van maar liefst 370 minuten.

De on-ear volumeregeling is erg handig en ook de app en de integratie met S Health kunnen we zeker waarderen. Smet op het blazoen is dat er geen app beschikbaar is voor iOS, maar de extra functionaliteit is daar gelukkig grotendeels onafhankelijk van.