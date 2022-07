Wereldberoemde youtuber (23) overleden aan kanker: ‘Dit waren de gelukkigste jaren van mijn leven’

Google moet ruim 230 miljoen euro schadever­goe­ding betalen aan advocaat wegens ‘morele schade’

Google is door een rechter in Mexico-Stad veroordeeld tot het betalen van bijna 245 miljoen dollar (ruim 233 miljoen euro) schadevergoeding aan een Mexicaanse advocaat vanwege ‘morele schade’ als gevolg van een blog dat de techgigant in de lucht waarop hij onder meer beschuldigd werd van witwassen. Het bedrijf gaat in beroep.

18 juni