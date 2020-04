WhatsApp helpt mee met social distancing met gloednieuwe stickers

HOORZITTING Prijsschie­ten op de corona-app: ‘ook bluetooth werkt niet nauwkeurig’

11:53 De opdracht was: bouw een corona-app. Maar in Den Haag leek dat verkeerd begrepen: de app-plannen werden op het Binnenhof vakkundig gesloopt. Het kabinet gaat zelf aan de slag en komt komende maand met een nieuw concept. ‘Je kunt ook je contacten opschrijven in een boekje, toch?’