WhatsApp krijgt vanaf volgend jaar advertenties: zo gaat het eruit zien

Nauwelijks meer laadtijden: ‘Playstati­on 5 is tien keer sneller dan PS4 Pro'

22 mei Sony heeft de razendsnelle prestaties van de nieuwe PlayStation in de verf gezet op een bijeenkomst in Tokyo. De PlayStation 5 is in vergelijking met de PlayStation 4 Pro bijna tien keer sneller, zo blijkt uit de demonstratie.