WhatsApp voor kleine bedrijven komt binnenkort uit op iPhone

Beste Koop Dit zijn de beste compacte en lichte laptops van onder de 1000 euro van dit moment

4 april We zijn inmiddels aangekomen bij de laatste categorie in onze zoektocht naar de beste laptops van dit voorjaar: de dunne en lichte krachtpatsers tot de 1000 euro. Soms heb je nou eenmaal een laptop nodig die én veel kracht in huis heeft én compact genoeg is om gemakkelijk te vervoeren. Onze keuze viel op twee modellen...