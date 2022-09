Wil je bluetoothapparaat geen verbinding maken? Dit kun je doen

Door middel van bluetooth kunnen apparaten draadloos met elkaar verbinding maken zonder dat er een internetverbinding nodig is. Vaak zijn audioapparaten zoals autoradio’s, luidsprekers en oortjes voorzien van bluetooth.

Bluetoothproblemen oplossen

De eerste stappen zijn voor de hand liggend, maar zijn wel een veelvoorkomende reden voor je bluetoothproblemen. Staat bluetooth ingeschakeld? Heb je de telefoon misschien in de vliegtuigmodus gezet? In dat geval werkt bluetooth namelijk niet.

Weet je zeker dat het apparaat over bluetooth beschikt? Er staat dan een bluetooth-logo op de verpakking of op het apparaat zelf. Ook kun je de handleiding raadplegen om te zien of er iets over bluetooth in staat.

Als je er zeker van bent dat bluetooth aanwezig is, ga dan na of de batterij van je bluetooth-speakers of -headset wel is opgeladen. Met een leeg apparaat valt natuurlijk geen verbinding te maken. Mogelijk heeft het apparaat urenlang aan de oplader gelegen, maar zat de stekker er niet goed in. Dat overkomt de besten!

Vaak heeft bluetooth een maximaal bereik; meestal niet meer dan tien meter. Als verbinding maken niet lukt, kun je proberen om wat dichterbij het bluetoothapparaat te gaan zitten en het nog eens te proberen.

Al eerder verbonden bluetoothapparaat

Heb je het bluetoothapparaat al langer en dus al eerder wel kunnen gebruiken? Als je huidige speakers of koptelefoon geen verbinding willen maken met je telefoon, ga dan na of er in iets is veranderd sinds de laatste keer dat je het apparaat koppelde. Heb je bijvoorbeeld een nieuwe smartphone gekocht of is het apparaat verbonden geweest met het toestel van iemand anders?

Sommige bluetoothapparaten kunnen verbinding maken met meerdere toestellen tegelijk, maar er zijn genoeg apparaten die maar één smartphone tegelijk aankunnen. Het is mogelijk dat je gadget nog steeds is gekoppeld met een andere telefoon.

Soms lukt het dan niet om verbinding te maken met een nieuw apparaat. Je kunt het beste eerst het andere toestel ontkoppelen en vervolgens opnieuw proberen om verbinding te maken met je smartphone.

Nieuwe gadget moet gekoppeld worden

Heb je een nieuw apparaat met bluetooth gekocht en probeer je voor het eerst verbinding te maken met je smartphone? Als dit niet lukt, kan het een oplossing zijn om even alles uit te zetten en helemaal opnieuw te beginnen. Schakel bluetooth op je telefoon uit en start zowel je telefoon als het bluetoothapparaat opnieuw op. Zet beide apparaten weer aan, schakel bluetooth weer in op je telefoon en probeer opnieuw verbinding te maken.

Werkt dit niet? Probeer dan eerst of jouw telefoon wel verbinding wil maken met een ander bluetoothapparaat, als je die in huis hebt. Zo kun je uitsluiten dat er iets mis is met de bluetooth op jouw smartphone. Daarna kun je proberen of het apparaat wel verbinding wil maken met een andere telefoon, tablet of misschien een pc.

Als het met deze apparaten ook niet lukt, ligt het probleem waarschijnlijk bij je bluetoothapparaat. Je kunt dan het beste contact opnemen met de winkel waar je het apparaat hebt gekocht.

