Winterblues? Zo kan technologie je door de donkere maanden heen helpen

Voor sommige mensen is de winter de gelukkigste tijd van het jaar. Sneeuwpret, warme chocolademelk en daarna met een dekentje op de bank. Op papier klinkt het fijn, maar in de praktijk wordt niet iedereen happy van de winter. Voel jij je tijdens deze korte, donkere dagen juist vermoeid, lusteloos en misschien zelfs somber? In dat geval heb je mogelijk last van een winterdip.

Gelukkig kun je zo’n winterdip – zolang er geen sprake is van een echte winterdepressie – zelf verlichten. En daar kan technologie je goed bij helpen.

1. Zorg voor voldoende (dag)licht

In de winter is het niet alleen minder lang licht buiten, ook is het weinige daglicht dat je ziet zwakker dan in de zomer. Zie je te weinig (dag)licht? In dat geval blijft je lichaam het slaaphormoon melatonine aanmaken. Met als gevolg dat je de hele dag moe blijft.



Ga daarom zoveel mogelijk naar buiten – zie ook onze volgende tip. Is dat niet mogelijk? Misschien kan een daglichtlamp uitkomst bieden. Zoals de naam al doet vermoeden, bootst een daglichtlamp daglicht na, waardoor de aanmaak van melatonine onderdrukt wordt.

2. Zorg voor voldoende beweging

Als je moe bent en je somber voelt, daalt je motivatie om te bewegen natuurlijk tot ver onder het nulpunt. Pas echter op voor een vicieuze cirkel: bewegen is namelijk juist belangrijk bij een winterdip. Ga bij voorkeur naar buiten, want met wat extra daglicht voorkom je zoals gezegd dat je lichaam te veel melatonine aanmaakt.



Kleed je dik aan, neem een thermosfles thee mee én bind je smartwatch om je pols. Het bijhouden van je voortgang op je smartwatch, kan motiverend werken. Zeker als daarbij gebruik wordt gemaakt van spelelementen, zoals het verdienen van beloningen.

3. Eet en drink gezond

Een winterdip kan ook je eetlust verstoren. Sommige mensen ervaren minder honger, anderen hebben juist veel meer zin in eten. Helaas gaat het dan voornamelijk om ongezond eten. Natuurlijk mag je jezelf best eens iets lekkers gunnen, zolang je er maar op let dat je wel voldoende vitaminen en mineralen binnenkrijgt.



Verschillende apps kunnen je helpen om te controleren wat de voedingswaarde van etenswaren is. Vergeet ook niet voldoende te drinken. Een slimme waterfles helpt je eraan herinneren dat het tijd is om weer een slokje water te nemen.

4. Zorg voor een vast ritme

Wanneer het buiten koud en donker is, is het extra verleidelijk om je ’s ochtends nog even een paar keer om te draaien. Het is bij de winterblues echter belangrijk om je dag-en-nachtritme te onderhouden. Dat betekent: op een vast tijdstip opstaan én op een vast tijdstip gaan slapen.



Bij dat laatste kan slimme verlichting je helpen. Vermijd ‘s avonds het blauwe licht van je beeldschermen. In plaats daarvan laat je je slimme verlichting het natuurlijke verloop in lichtkleur nabootsen. Stel je lampen ’s avonds in op 2700K, waarmee je het warme licht van een zonsondergang nabootst.

5. Doe leuke dingen

Een winterdip is tijdelijk en gaat vanzelf weer over. Wees daarom niet te streng voor jezelf. Plan af en toe een leuk uitje en zet dat ook echt in je digitale agenda. Je slimme assistent kan je er dan op gezette tijden aan herinneren.



Negatieve gevoelens krijgen minder kans als je kunt uitkijken naar een leuke activiteit. Vergeet ook niet om te ontspannen, bijvoorbeeld met een massage of een luisterboek, en zet eens wat vaker muziek aan. Kies bijvoorbeeld voor een muts met ingebouwde speakers. Die kun je morgen dan mooi opzetten tijdens die o zo gezonde ochtendwandeling.

Onderschat een winterdepressie niet

Ondanks dat een winterdip erg vervelend kan zijn, is het vaak niet nodig om medische hulp te zoeken. Dat moet je natuurlijk wel doen als je denkt dat je een winterdepressie hebt. Als je klachten minstens twee weken lang bijna dagelijks aanhouden, twijfel dan niet om contact op te nemen met je huisarts.

