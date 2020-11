Xbox Series S review: een goedkoop en aantrekkelijk alternatief

Een nieuwe generatie consoles, wie wordt daar nu niet enthousiast van? Uiteraard zijn we zo snel mogelijk bovenop de nieuwe krachtpatsers Xbox Series X en PlayStation 5 gesprongen om onze ervaringen met jullie te delen. Daardoor vergeet je al snel dat zowel Microsoft als Sony ook een tweede versie van hun console hebben uitgebracht. Vandaag kijken we naar de Xbox Series S.

Omdat de Digital Edition van de Playstation 5 enkel geleverd wordt zonder blu-ray-speler is de Series S van Microsoft een stuk interessanter. De console kost slechts 300 euro en is daarmee niet alleen een stuk goedkoper dan de reguliere Series X en Playstation 5, maar ook flink betaalbaarder dan de Digital Edition van Sony. Waar de Series X en PS5 zijn gemaakt om games in 4K op 60 beelden per seconde en zelfs 120 beelden per seconde te kunnen draaien, presenteert Microsoft de Series S als een apparaat dat games ‘slechts’ op een resolutie van 1440p draait.

Bezuinigingen

Dat komt vooral doordat de consolebouwer heeft bezuinigd op zowel de reguliere als de grafische processor. Bij de twee onderdelen levert de Series S in op snelheid. Het resultaat is vooral terug te zien in het aantal teraflops, een goede manier om de rekenkracht van apparaten uit te drukken. De Series X komt tot ruim twaalf Tflops, waar de S blijft steken op vier Tflops. Dit betekent echter wel dat de Series S een stuk zuiniger is dan zijn grote broer. Ook is de console een stukje stiller dan de grote jongens, ook niet onbelangrijk.

Dat de Series S wat minder indrukwekkende specificaties heeft, maakt wel dat Microsoft de elektronica in een haast schattig kleine behuizing heeft kunnen stoppen. De Series S is ongeveer half zo groot als de Series X en verdwijnt naast de PlayStation 5 haast uit zicht. De vormgeving is ook minimaal. Het is een eenvoudige witte behuizing waarin alleen het zwarte rooster voor de luchtuitlaat opvalt. Dat kleine maatje zorgt er wel voor dat de opslag van de Series S beperkt (364GB) is. Wil je dit uitbreiden, dan voldoet een standaard SSD niet. Alleen een SSD die past op de Xbox werkt. Voorlopig is alleen een model van Seagate beschikbaar, dat met 240 euro voor 1TB niet bepaald goedkoop is.

Volledig scherm De Xbox Series X (Links) en Series S (rechts). © Tweakers

Prestaties

Stil en zuinig is natuurlijk leuk, maar is dat verschil in rekenkracht dan ook duidelijk merkbaar tijdens het spelen van games?

Als we daarbij kijken naar de resultaten in Hitman, zien we dat de Xbox Series S de framerate strak op 60 beelden per seconde weet te houden en daarmee gelijke tred houdt met de Series X. De One X van de vorige generatie heeft duidelijk meer moeite. In grote, open delen van de spelwereld of in ruimtes waarin veel mensen rondlopen, kan de framerate dalen tot 35 beelden per seconde.

Toch is dat niet het hele verhaal. In de video’s hierboven is het misschien niet zo goed zichtbaar, maar in deze situatie draait de Series S op een lagere resolutie dan de Series X - en ook dan de One X. De One X haalt in de voorbeelden hierboven geen strakke 60 beelden per seconde, omdat hij beeld op een 4K-resolutie rendert, terwijl de Series S op een veel lagere resolutie draait. De Series S kan games op een maximale resolutie van 1440p renderen, maar de beelden die we hierboven zagen zijn 1080p. De Series S weet dus best een strakke framerate te behouden, maar enkel op een lagere resolutie. Spelen op 1080p bij 60 beelden per seconde - zoals in het voorbeeld hierboven - lijkt dus de toekomst van de Series S.

Conclusie

De Xbox Series S is een aantrekkelijk apparaat. Niet alleen vanwege de eenvoudige, maar stijlvolle witte vormgeving. Het is een mooi klein kastje dat goed zal staan in menig huiskamer. Het is bovendien aantrekkelijk geprijsd en beduidend goedkoper dan de Xbox Series X en PlayStation 5. Dat maakt het apparaat bereikbaarder voor een veel grotere doelgroep.

Uiteraard heeft die prijs consequenties. Je levert in als je de Series X laat staan en voor de Series S gaat. De processor is beknot, maar het is vooral de lagere rekenkracht in de videokaart en de bezuinigingen op het werkgeheugen die je zult merken. Het maakt dat je op de Series S dezelfde games kunt spelen als op de Series X, maar doorgaans in een lagere resolutie. Ook is de opslagruimte beperkt en is een externe SSD behoorlijk prijzig. Dat maakt het wel aantrekkelijk om de Series S te combineren met een Game Pass-abonnement.

Concluderend heeft Microsoft een hele goede zet gedaan door een console als de Xbox Series S op de markt te brengen: een apparaat dat - samen met de Game Pass - voor heel veel mensen interessant en bereikbaar is.

Dit is een ingekorte review. Het volledige stuk lees je op Tweakers.

