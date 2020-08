Zelfs Justin Bieber deelt de GIFs van Hakim (25), hoe doet-ie dat?

Jandino Aspiraat en Justin Bieber pakten zijn GIFjes op. Vanaf dat moment wist Hakim het zeker: dit is waar ik goed in ben, dit is wat ik moet doen. Miljoenen keren zijn ze bekeken, over de hele wereld. Maar Hakim maakt zijn GIFjes gewoon in zijn studiootje in hartje Breda. De Creative Business student over het succes van zijn GIFs: ,,Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Een GIF is een bewegend beeld en geeft jou precies de expressie die je wilt delen!”